Dymisje na szczycie CPK. "Ludzie nie wiedzą, po co wydaje się ich pieniądze"
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Ekonomia

Dymisje na szczycie CPK. "Ludzie nie wiedzą, po co wydaje się ich pieniądze"

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Centralny Port Komunikacyjny, wizualizacja lotniska
Centralny Port Komunikacyjny, wizualizacja lotniska Źródło: CPK
Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego 31 lipca odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego oraz członka zarządu Dariusza Kusia.

Obowiązki prezesa, do czasu wyboru następcy, przejął członek zarządu ds. finansowych Marcin Michalski.

W oficjalnym komunikacie spółka poinformowała, że decyzja jest związana z wejściem projektu w nowy etap realizacji. „Decyzja rady nadzorczej to efekt wejścia projektu Port Polska w fazę wzrostu zakresu prac budowlanych związanych z budową powstającej magistrali szybkiej kolei Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań i nowego lotniska" – przekazało biuro prasowe CPK.

Projekt wchodzi w fazę budowy

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej" głównym powodem zmian jest przejście inwestycji do etapu budowy. – Obaj odwołani – zarówno dotychczasowy prezes Filip Czernicki, jak i dotychczasowy wiceprezes Dariusz Kuś – są prawnikami. Teraz projekt przechodzi w fazę budowy. We wrześniu ma nastąpić wbicie pierwszej łopaty – powiedział rozmówca gazety, znający kulisy zmian.

Jak podkreślono, odpowiedzialność za część lotniskową ma przejąć Adam Ferens, który wszedł do zarządu spółki w czerwcu. – Jest z krwi i kości budowlańcem po Politechnice Warszawskiej z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Jednocześnie ma duże doświadczenie w Project Finance, bo pracował w Polenergii, czyli największej prywatnej polskiej grupie energetycznej. W efekcie rozumie, czego od budowy wymagają banki i inne podmioty finansujące – powiedział informator "DGP".

Adam Ferens ma odpowiadać za część lotniskową

Według ustaleń "DGP" Adam Ferens będzie w pełni odpowiedzialny za realizację części lotniskowej projektu. – Nikt w Polsce nie podejmował takiego wielkiego przedsięwzięcia jak nowe lotnisko i trasy kolejowe. Adam Ferens jest osobą, która realizowała naprawdę spore i skomplikowane inwestycje w dziedzinie offshore i ma unikalne doświadczenie potrzebne w najbardziej skomplikowanym w Polsce projekcie – przekazał rozmówca dziennika.

"DGP" przypomina także, że Dariusz Kuś nadzorował wcześniej rozbudowę lotniska we Wrocławiu, jednak, według źródeł gazety, na obecnym etapie inwestycji potrzebne są przede wszystkim kompetencje związane z prowadzeniem dużych projektów budowlanych.

Zarzuty dotyczące komunikacji

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej" zastrzeżenia wobec Filipa Czernickiego dotyczyły również sposobu komunikowania projektu.

Z kolei portal Money.pl informował kilka tygodni temu o pismach członków zarządu Piotra Rachwalskiego i Marcina Michalskiego do Ministerstwa Infrastruktury. Dotyczyły one współfinansowania inwestycji kolejowych CPK ze środków programu FEnIKS. Chodzi m.in. o tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią oraz kolejne odcinki linii Warszawa – Łódź. Według wcześniejszych doniesień brak finansowania miał blokować ogłaszanie następnych przetargów.

Jak wynika jednak z ustaleń "DGP", kwestie finansowe nie były jednak bezpośrednią przyczyną odwołania prezesa i wiceprezesa spółki.

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Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
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