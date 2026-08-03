Dymisje na szczycie CPK. "Ludzie nie wiedzą, po co wydaje się ich pieniądze"

Obowiązki prezesa, do czasu wyboru następcy, przejął członek zarządu ds. finansowych Marcin Michalski.

W oficjalnym komunikacie spółka poinformowała, że decyzja jest związana z wejściem projektu w nowy etap realizacji. „Decyzja rady nadzorczej to efekt wejścia projektu Port Polska w fazę wzrostu zakresu prac budowlanych związanych z budową powstającej magistrali szybkiej kolei Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań i nowego lotniska" – przekazało biuro prasowe CPK.

Projekt wchodzi w fazę budowy

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej" głównym powodem zmian jest przejście inwestycji do etapu budowy. – Obaj odwołani – zarówno dotychczasowy prezes Filip Czernicki, jak i dotychczasowy wiceprezes Dariusz Kuś – są prawnikami. Teraz projekt przechodzi w fazę budowy. We wrześniu ma nastąpić wbicie pierwszej łopaty – powiedział rozmówca gazety, znający kulisy zmian.

Jak podkreślono, odpowiedzialność za część lotniskową ma przejąć Adam Ferens, który wszedł do zarządu spółki w czerwcu. – Jest z krwi i kości budowlańcem po Politechnice Warszawskiej z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Jednocześnie ma duże doświadczenie w Project Finance, bo pracował w Polenergii, czyli największej prywatnej polskiej grupie energetycznej. W efekcie rozumie, czego od budowy wymagają banki i inne podmioty finansujące – powiedział informator "DGP".

Adam Ferens ma odpowiadać za część lotniskową

Według ustaleń "DGP" Adam Ferens będzie w pełni odpowiedzialny za realizację części lotniskowej projektu. – Nikt w Polsce nie podejmował takiego wielkiego przedsięwzięcia jak nowe lotnisko i trasy kolejowe. Adam Ferens jest osobą, która realizowała naprawdę spore i skomplikowane inwestycje w dziedzinie offshore i ma unikalne doświadczenie potrzebne w najbardziej skomplikowanym w Polsce projekcie – przekazał rozmówca dziennika.

"DGP" przypomina także, że Dariusz Kuś nadzorował wcześniej rozbudowę lotniska we Wrocławiu, jednak, według źródeł gazety, na obecnym etapie inwestycji potrzebne są przede wszystkim kompetencje związane z prowadzeniem dużych projektów budowlanych.

Zarzuty dotyczące komunikacji

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej" zastrzeżenia wobec Filipa Czernickiego dotyczyły również sposobu komunikowania projektu.

Z kolei portal Money.pl informował kilka tygodni temu o pismach członków zarządu Piotra Rachwalskiego i Marcina Michalskiego do Ministerstwa Infrastruktury. Dotyczyły one współfinansowania inwestycji kolejowych CPK ze środków programu FEnIKS. Chodzi m.in. o tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią oraz kolejne odcinki linii Warszawa – Łódź. Według wcześniejszych doniesień brak finansowania miał blokować ogłaszanie następnych przetargów.

Jak wynika jednak z ustaleń "DGP", kwestie finansowe nie były jednak bezpośrednią przyczyną odwołania prezesa i wiceprezesa spółki.

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