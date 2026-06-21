Kuzyn marnotrawny

Cóż, nie był zainteresowany. Jesse Eisenberg dostał obywatelstwo, bo poprosił. Uzasadnienie? Jego prababka ze strony matki urodziła się w Krasnymstawie. Mniemam, że na decyzji prezydenta Dudy bardziej zaważył film „Prawdziwy ból”, w którym Polska wreszcie jawi się krajem normalnym (czyli nudnym), a z ekranu nie padają zarzuty o pomaganiu Niemcom w mordowaniu Żydów. Gdyby Eisenberg scenarzysta darował sobie żarty z Pomnika Powstania Warszawskiego, może odznaczono by go nawet Brązowym Krzyżem Zasługi. Przeczulenie na punkcie opinii, jaką mają o nas cudzoziemcy, już dawno temu przekroczyło granice rozsądku. Dzisiaj należy je traktować w kategoriach obsesji. W internetowych komentarzach dotyczących „Prawdziwego bólu” dominuje ton pretensji. Polska jest ładniejsza, mamy lepsze hotele, restauracje i taksówki niż te pokazane przez Amerykanów. I dlaczego ciągle ten Chopin?

Po prawdzie Eisenberg reżyser dysponując nędznym budżetem, zaszaleć nie mógł. I chyba też nie chciał, ponieważ wizyta kuzynów w ojczyźnie ukochanej babci jest tylko pretekstem (a Polska tłem) do kameralnego dramatu. Dave i Benji równie dobrze mogliby próbować dojść ze sobą do ładu tam, skąd przybyli. Gdyby ktoś zapomniał: druga wojna światowa skończyła się 81 lat temu. Ból, który odczuwają filmowi uczestnicy objazdu szlakiem reliktów żydowskiej kultury i cywilizacji, jest co najwyżej fantomowy. Poza tym z powszechnie znanych powodów naród wybrany zmaga się z wizerunkowym kryzysem. Sympatia i współczucie świata płyną w innych kierunkach.

Co zostaje po obdarciu fabuły z warstwy historyczno-symbolicznej? Klasyczny spór między rutyną i nadwrażliwością, buntem i przystosowaniem. Niewiele, jednak starczyło na Oscara dla Culkina, który kontynuuje dobrą passę z „Sukcesji”. Eisenberg aktor okazał się wspaniałomyślny. Rolę kuzyna sztywniaka wziął na siebie. W Ameryce od prestiżu bardziej liczy się zysk. „Prawdziwy ból” zarobił na czysto ponad 20 mln dol. Tom Cruise po każdym występie jest bogatszy o 100 mln. Benji, dla którego „forsa to heroina dla nudziarzy”, skończy w wariatkowie.

REŻ. JESSE EISENBERG „PRAWDZIWY BÓL” („A REAL PAIN”) USA/POLSKA 2024 wyst. Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Jennifer Grey

Ocena: 3/6 gwiazdek

Trzy szóstki

Ma pół wieku i wciąż straszy. „Omen” to horror wzorcowy, jeśli chodzi o budowanie napięcia. Liczba wpadek i przeoczeń woła o pomstę do nieba (prawdziwej dekapitacji towarzyszy fontanna krwi tryskającej z szyi, a w Księdze Apokalipsy nie znajdziesz fragmentu cytowanego w filmie), jednak adekwatna muzyka Jerry’ego Goldsmitha tudzież podziwu godna wstrzemięźliwość w epatowaniu diabelskimi sztuczkami ratują sprawę. Mniej w tym wypadku znaczy więcej. Ojcem sukcesu jest również Gregory Peck, wiarygodny w każdym ekranowym wcieleniu. Historii chłopczyka, który przyszedł na świat 6 czerwca o godz. 6, brakuje tylko legendy. Gdyby premierę poprzedziła seria tajemniczych zgonów ludzi zaangażowanych w produkcję i promocję „Omenu”, stałby się on dziełem kultowym nie tylko w wąskim, satanistycznym kręgu.

REŻ. RICHARD DONNER „OMEN” („THE OMEN”) USA/WIELKA BRYTANIA 1976 wyst. Gregory Peck, Lee Remick, David Warner

Ocena 4/6 gwiazdek