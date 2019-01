Wrocław będzie dofinansowywał zabiegi in vitro

Mieszkańcy Wrocławia z miejskiego budżetu będą mogli dostać 5 tys. złotych na przeprowadzenie zabiegu zapłodnienia metodą in vitro. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła gorąca dyskusja, za dofinansowaniem zabiegu mocno opowiadał się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Ostateczny wynik głosowania był jednoznaczny.

To nie pierwsza próba wprowadzenia dofinansowania na in vitro we Wrocławiu. Jednak w ubiegłej kadencji pomysł został zablokowany przez radnych Prawa i Sprawiedliwości i klub Rafała Dutkiewicza.

Czytaj także:

Gretkowska: PiS powinien zrobić rzecznika embrionów, fetusa i komórki jajowejCzytaj także:

Dzieci z in vitro. Naukowcy przewidzą ich IQ?Czytaj także:

"Brak mi już słów". Rozenek zbulwersowana słowami Rzecznika Praw Dziecka