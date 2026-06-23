Spór Polska-Ukraina. Były prezydent proponuje rozwiązanie

"Przesyłki z orderami trafiły do Warszawy. Daliśmy upust zrozumiałym emocjom, ale teraz wszyscy muszą się uspokoić" – napisał Poroszenko w serwisie X.

Wskazał, że Polska to dla Ukrainy "strategiczny partner i sojusznik, logistyczne centrum zaopatrzenia ukraińskich sił zbrojnych, od którego "w dużej mierze zależy przystąpienie kraju do UE i NATO".

"Polska za mojej kadencji nieprzypadkowo była naszym głównym europejskim i euroatlantyckim adwokatem. Polska to kraj, który przyjął ponad milion ukraińskich uchodźców. Potrzebujemy dobrych relacji między naszymi narodami" – podkreślił.

Apel o deeskalację

Jego zdaniem, "czas zatrzymać eskalację tam, gdzie potrzebne są chłodna głowa, profesjonalna dyplomacja i państwowa odpowiedzialność". "Możemy mieć spory dotyczące polityki agrarnej, przewoźników, konkurencji, polityki pamięci itp. Ale wszystko to trzeba rozwiązywać przez dyplomację, komunikację i szacunek, a nie przez bijatykę w mediach społecznościowych" – dodał.

Odnosząc się do kwestii historycznych stwierdził, że jest ona "zbyt skomplikowana, pełna wzajemnych pretensji i obelg", natomiast "lepszego lekarstwa niż «przepraszamy i prosimy o przebaczenie» jeszcze nikt nie przepisał".

"Przyszłość nie może być zakładniczką przeszłości. Tym bardziej, że nie przeszłość jest przyczyną tego kryzysu w dwustronnych relacjach, lecz wewnętrzne problemy, populizm, pogoń za sondażami" – oznajmił.

"Ukraina nie ma luksusu kłócenia się z Polską. Polska nie ma luksusu kłócenia się z Ukrainą. Walczymy o niepodległość i istnienie ukraińskiej państwowości. I musimy dbać o każdego sojusznika, każdy instrument, każdą możliwość. Rosja zaś tylko przyklaskuje każdemu naszemu wzajemnemu upokorzeniu, każdemu nieostrożnemu słowu, każdemu nowemu skandalowi" – napisał.

Plan Poroszenki dla Ukrainy i Polski. Pięć punktów

Poroszenko przedstawił także pięciopunkowy plan rozwiązania konfliktu z Polską. Jego pierwszy punkt zakłada "zatrzymanie publicznej eskalacji" konfliktu. Drugi przewiduje przeprowadzenie audytu ukraińskiej polityki wobec Polski, obejmującego analizę odpowiedzialności politycznej, strategii działania oraz kanałów komunikacji między państwami.

Kolejne elementy propozycji dotyczą odbudowy regularnych kontaktów politycznych i eksperckich oraz "oddzielenia emocji od interesu narodowego", którym jest "silny sojusz z Polską, wsparcie dla Ukrainy w UE i NATO, wspólne bezpieczeństwo i wspólne odstraszanie Rosji".

"Musimy zapewnić obiecane otwarcie wszystkich negocjacyjnych klastrów z Unią Europejską w lipcu. To też zależy od Warszawy, a ryzyka z tym związanego nie można lekceważyć" – ostrzegł.

"Czas pracować i odbudować ukraińsko-polskie strategiczne partnerstwo. Nie można dopuścić do rozdzielenia Ukrainy i Mołdawii w procesie europejskiej integracji. Nie raz już mówiłem: trzeba przestać tracić ludzi, terytoria i czas. Teraz dodam: równie ważne jest, byśmy nie tracili partnerów i sojuszników" – podsumował.

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