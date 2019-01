Nie tylko Górniak. Chylińska też odmówiła Dodzie: Zmienianie świata zaczyna się od siebie

Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, Doda ruszyła z akcją #ArtyściPrzeciwNienawiści. Artystka proponuje wspólny koncert polskich gwiazd, aby razem pokazać sprzeciw wobec hejtu i mowy nienawiści. Swój udział w inicjatywie Dody zadeklarowały już dziesiątki polskich artystów, m. in. Margaret, Dawid Kwiatkowski, Ewelina Lisowska oraz Sarsa.

Udziału w koncercie odmówiła Agnieszka Chylińska. "Zmienianie świata zaczyna się od siebie. Bez przemocy. Być dobrym i uczciwym dla siebie i dla innych. Każdego dnia” – napisała wokalistka. Na pytania internatów, czy jest to jej ostateczna decyzja, menadżerka Chylińskiej, Joanna Ziędalska odparła, że to jedyny komentarz w tej sprawie.

Od oświadczenia Chylińskiej odniosła się Dorota Rabczewska. „Proszę fanów, by nie hejtowali Agnieszki Chylińskiej za to, iż nie zagra z nami. Nie eskalujcie tego, co ma mieć swój kres. Akceptuje Jej wybór i nie potępiam. Nie odbieram tego personalnie, w końcu to wspólny projekt wielu muzyków. Cieszę się z artystów, którzy będą tworzyć ten niezależny artystycznie koncert pokoju. Staram się nie tracić motywacji w jego realizacji. Jest już nas 100. Hura!” – napisała Doda.

Wcześniej udziału w koncercie odmówiła Edyta Górniak. Artystka zdecydowała się jednak na dużo mocniejsze słowa.