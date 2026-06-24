Człowiek Tuska zarzuca Nawrockiemu "sabotaż". "Celem było uderzenie w rząd"

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Polska i Ukraina.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026). To doroczne spotkanie przywódców państw wspierających Ukrainę oraz ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w: Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

Ukraińskiej delegacji przewodniczyć będzie premier tego kraju Julia Swyrydenko.

Przydacz: Tusk został "wystawiony na pośmiewisko"

We wtorek sprawę skomentował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przypomniał, że gospodarzami wydarzenia mieli być premier Donald Tusk oraz prezydent Zełenski. Po rezygnacji tego drugiego, szef polskiego rządu został "wystawiony na pośmiewisko".

"Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że Premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz" – napisał Marcin Przydacz.

Grabiec odpowiada na słowa Przydacza

Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stwierdził w rozmowie z "Faktem", że wpis Marcina Przydacza "pokazuje, jaki był cel całej operacji związanej z odebraniem Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu w przededniu wielkiej światowej konferencji odbudowy Ukrainy".

– Celem było uderzenie w rząd, żeby Polska nie odniosła sukcesu związanego z tą konferencją. Pokazuje to poziom degeneracji sposobu myślenia o polityce międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Postanowiła ona kompletnie storpedować tę konferencję – powiedział.

Jan Grabiec podkreślił, że URC 2026 nie jest wydarzeniem jednej strony politycznej.

– Nie jest to jakaś konferencja rządu polskiego, lecz światowe wydarzenie dotyczące odbudowy Ukrainy, w które zaangażowanych jest kilkadziesiąt państw – dodał.

Ocenił, że "głównym celem jest ustalenie, w jaki sposób wykorzystać miliardy euro na odbudowę Ukrainy, pochodzące z zamrożonych funduszy rosyjskich".

Jan Grabiec dodał, że rząd zabiegał o to, aby konferencja odbyła się w Polsce, a nie w innym państwie europejskim.

– Pracowaliśmy nad tym, by ta konferencja nie odbyła się w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy innym kraju europejskim, ale właśnie została zorganizowana w Polsce, tak abyśmy mieli wpływ na cały ten proces w Ukrainie. Konferencja odniesie swój sukces mimo sabotażu ze strony Kancelarii Prezydenta, ale szkoda, że tak ważna instytucja wiosłuje w inną stronę, bo to szkodzi Polsce – powiedział.