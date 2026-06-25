Hołownia z nową funkcją? "Chodzi o jego większe zaangażowanie"

Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Jego nazwisko po cichu zniknęło z zakładki "zarząd krajowy" na stronie internetowej ugrupowania choć pozostaje wicemarszałkiem z ramienia Polski 2050 i członkiem tej formacji.

Szymon Hołownia z nową funkcją?

Radio RMF FM dowiedziało się, że Szymon Hołownia aspiruje do funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego Polski 2050.

Po tym, jak Szymon Hołownia przestał być wiceszefem Polski 2050, założył w mediach społecznościowych nową grupę o nazwie "Umiarkowani". Do grupy dołączył m.in. wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.

Wicemarszałek Senatu był pytany przez radio o plany Szymona Hołowni.

– Szymon jednak jasno powiedział: "Chcę być bardzo aktywny w obrębie klubu parlamentarnego, ba, nawet zostać przewodniczącym klubu parlamentarnego, jeżeli taka będzie wola kolegów i koleżanek – powiedział Maciej Żywno.

Hołownia zostanie szefem klubu Polski 2050, jeśli Śliz wystartuje na prezydenta Krakowa?

Podkreślił przy tym, że Szymon Hołownia przy tym "nie krytykuje obecnie funkcjonującego w tej roli Pawła Śliza". – Tu chodzi o jego większe zaangażowanie w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego, w którym naprawdę dobrze się odnajduje, i ten potencjał trzeba wykorzystać – dodał Maciej Żywno.

Szymon Hołownia mógłby zostać nowym szefem klubu parlamentarnego, jeśli Paweł Śliz zdecyduje się wystartować na prezydenta Krakowa.

Maciej Żywno stwierdził, że "jest to kwestia prawdopodobnie przyszłego posiedzenia Sejmu". – Będzie cały klub i ta decyzja będzie przedstawiona. Wszystko zależy od Pawła – mówił.

Szymon Hołownia we wrześniu 2025 roku zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o ponowny wybór na przewodniczącego Polski 2050. W tym samym miesiącu złożył aplikację na stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, jednak nie uzyskał nominacji na to stanowisko.

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