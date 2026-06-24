Hołownia odszedł z zarządu Polski 2050. Założył nową grupę

Według ustaleń dziennikarza Patryka Michalskiego Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Jego nazwisko po cichu zniknęło z zakładki "zarząd krajowy" na stronie internetowej ugrupowania choć pozostaje wicemarszałkiem z ramienia Polski 2050 i członkiem tej formacji.

Partia ma obecnie aż sześciu wiceprzewodniczących. Są to: Ewa Schädler jako pierwsza wiceprzewodnicząca partii, Adam Rudawski jako drugi wiceprzewodniczący oraz Wioletta Tomczak, Łukasz Bałajewicz, Piotr Górnikiewicz i Katarzyna Nowakowska

Hołownia założył grupę "Umiarkowani"

Z informacji dziennikarza TVN 24 wynika, że Hołownia niedawno założył w mediach społecznościowych grupę "Umiarkowani". Miała ona powstać niedługo przed tym, jak Hołownia opuścił zarząd.

Na wstępie swojego wpisu Hołownia jako administrator grupy wyjaśnił, że założył ją, "bo nadal chce poprawiać nasz kraj dla Marysi i Eli". Są to imiona jego córek. W przeszłości Hołownia wielokrotnie deklarował, że sensem jego obecności w polityce jest chęć zmieniania rzeczywistości właśnie dla dzieci.

Hołownia zaznaczył też, że poszukuje współpracy z ludźmi podobnymi jak on. Chodzi o "myślących tak samo, albo zgadzających się w 95 proc.". W grupie tworzonej przez Szymona Hołownię zapisanych było ponad 130 osób. Wicemarszałek Sejmu w ostatnich wywiadach twierdził, że nie podjął jeszcze decyzji co do swojej dalszej obecności w polityce. Sugerował, że może się określić po wakacjach.

Były kandydat na urząd prezydenta mówił też, że Polska 2050 na pewno nie pójdzie do wyborów na wspólnej liści z KO i Lewicą. Sondażowe poparcie dla Polski 2050 od długiego czasu oscyluje w granicach maksymalnie jednego procenta.

TVN 24 poinformował, że do czasu publikacji tekstu nie udało się skontaktować z Szymonem Hołownią.

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