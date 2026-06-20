Hołownia krytykuje Nawrockiego za ruch wobec Zełenskiego. Matecki: To logika lokaja

Do sprawy odniósł się Szymon Hołownia, który stwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że Polska na tym straci, a polityka odwetu nie przyniesie oczekiwanych skutków.

Hołownia: To zaboli Polskę, nie Ukrainę

Lider Polski 2050 ocenił, że działania odwetowe wobec Ukrainy nie uderzą w Kijów, lecz w Warszawę. "Karol Nawrocki chciał, żeby działania odwetowe Polaków zabolały Ukraińców. Otóż one ich nie zabolą, zabolą nas" – napisał. Zdaniem Hołowni taki ruch tylko umocni Ukraińców wokół własnej narracji historycznej i pozwoli odsunąć na dalszy plan skalę polskiego wsparcia po rosyjskiej inwazji.

Polityk przekonywał, że Polska może zostać wypchnięta na margines procesu budowy nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Wskazywał też na możliwe straty gospodarcze. "Polskie, nie ukraińskie firmy, stracą setki milionów złotych na kontraktach, które dostaną firmy z E3, nie nasze" – ocenił. Według Hołowni sprawę należało załatwiać kanałami dyplomatycznymi – poprzez notę protestacyjną, wezwanie ambasadora czy nacisk na rzetelne przedstawienie zbrodni wołyńskiej w ukraińskich mediach. "W dyplomacji dużo częściej opłaca się działanie na zimno, a nie na gorąco" – dodał.

Matecki odpowiada Hołowni: To logika lokaja

Na wpis Hołowni szybko zareagował poseł PiS Dariusz Matecki. Zarzucił byłemu marszałkowi Sejmu brak zrozumienia polskiej racji stanu. "To kolejna infantylna, oderwana od polskiej racji stanu wypowiedź człowieka, który najwyraźniej wciąż nie dorósł do sprawowania jakiejkolwiek poważnej funkcji w państwie polskim" – napisał. Matecki podkreślił, że państwo, które nie broni własnej pamięci i ofiar, nie będzie szanowane. "Mówienie, że odebranie orderu za gloryfikację UPA ‘zaboli nas, a nie Ukrainę’, to logika lokaja, nie męża stanu" – ocenił.

Poseł przypomniał, że Wołyń to – jak podkreślił – ludobójstwo około 100 tys. polskich cywilów. "To nie ‘problem sprzed stu lat’. To kobiety, dzieci, starcy, całe rodziny mordowane w najbardziej bestialski sposób" – zaznaczył. Matecki dodał, że Polska ma pełne prawo domagać się prawdy historycznej, ekshumacji oraz zakończenia kultu UPA.

Ukraińska reakcja

Na decyzję Nawrockiego o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego prezydentowi Ukrainy zareagowała także strona ukraińska. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował o zwrocie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP. "Nie mogę zaakceptować faktu, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – przyjaciel Polski – został pozbawiony najwyższego polskiego odznaczenia" – napisał. Bodnar ocenił, że decyzja została odebrana na Ukrainie jako „gest wymierzony w cały naród ukraiński”.

Wcześniej zwrot swoich polskich odznaczeń zapowiedzieli także minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oraz szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.

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