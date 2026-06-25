Michnik honorowym obywatelem Warszawy. "Jedna z najważniejszych postaci"

Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Warszawy. Kandydaturę Adama Michnika zgłosiła Koalicja Obywatelska.

– Nie chcę czytać całego biogramu Adama Michnika. Przypomnę tylko dla formalności, że to publicysta, eseista, historyk, pisarz, działacz opozycji demokratycznej PRL, uczestnik przemian ustrojowych 1989 r., wieloletni redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", jedna z najważniejszych postaci życia publicznego w Polsce drugiej połowy XX i początku XXI wieku – powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska (KO) przewodnicząca Rady Warszawy.

Bez dyskusji nad Michnikiem

Szef klubu radnych KO, Jarosław Szostakowski, szybko uciął dyskusję nad kandydaturą. – Doświadczenie lat ubiegłych poucza, że część radnych chce prowadzić dyskusję na temat zgłoszonych kandydatur. W moim przekonaniu zgłoszenie kogoś do tytułu honorowego obywatela nie może być pretekstem do ataku na tę osobę. Stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji. Radni wyrażą swoje stanowisko w głosowaniu – powiedział Szostakowski.

Jednak przedstawicielom PiS nie spodobała się sama kandydatura, a także sposób przyznania Michnikowi tytułu. – Jesteście w stanie przegłosować wszystko, chcecie nam zabrać głos. To nie jest tak, że osoba, która zgodziła się przyjąć tytuł jest poza krytyką – krytykował Dariusz Figura, szef klubu PiS. Podkreślił, że PiS krytycznie ocenia Adama Michnika. – My nie weźmiemy udziału w tym głosowaniu – zapowiedział.

W jednym głosowaniu, w którym nie wzięło udziału siedmioro radnych PiS obecnych na sali obrad, a Maciej Binkowski, jedyny radny Konfederacji był przeciw, przy 44 głosach za (Koalicja Obywatelska oraz radni lewicy i aktywiści z Miasto Jest Nasze) przegłosowano tytuły honorowych obywateli dla Adama Michnika i ppłk Jakuba Tomasza Nowakowskiego.

Kandydaturę Nowakowskiego zgłosili radni PiS. To urodzony w 1924 roku doktor nauk biologicznych, działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, uczestnik powstania warszawskiego, podpułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku.