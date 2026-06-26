Żukowska apeluje do Tuska. "Inaczej przegra pan wybory"

Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy, została zapytana w RMF FM, czy afera w Szpitalu Południowym w Warszawie może zatopić Koalicję Obywatelską i zaprzepaścić jej szanse na dalsze rządzenie.

Żukowska apeluje do Tuska w sprawie ochrony zdrowia

– Nie tylko ta afera, bo nie mówimy przecież tylko i wyłącznie o Szpitalu Południowym, tylko o wszystkim, co się wiąże z ochroną zdrowia. To może być historia, która spowoduje, że wyborcy nie odnowią, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale też nam mandatu na rządzenie czy współrządzenie za półtora roku i to jest dla mnie martwiące – przyznała.

Poseł Lewicy zaapelowała do Donalda Tuska.

– Apeluję niezmiennie. (…) Panie premierze, trzeba się tym zająć, bo inaczej pan przegra wybory i nie będzie pan premierem – podkreśliła.

Dawid Kacprzyk – lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po ujawnieniu afery. Również wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

Wstrząsający wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Lekarza uważa, że w szpitalu miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Lekarz był w środę przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie.

Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał po przesłuchaniu, iż "świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika".

W środę oświadczenie w sprawie wydał Dawid Kacprzyk, którego treść przekazał jego adwokat, Jacek Dubois.

"Wskazane wyżej publiczne zarzuty kierowane pod moim adresem są nieprawdziwe, bezpodstawne i noszą cechy zniesławienia. W związku z tym informuję, że podjąłem już działania prawne, a sprawa zostanie skierowana na drogę właściwego postępowania sądowego" – stwierdził.

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