Lekarze zarabiają za dużo? Polacy zabrali głos w nowym sondażu

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po ujawnieniu afery. Również wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

Lekarze zarabiają za dużo? Są wyniki sondażu

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl Polaków zapytano, czy lekarze zarabiają za dużo.

61 proc. badanych twierdzi, że lekarze zarabiają zbyt dużo.

16,6 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania.

22,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research, komentując wyniki sondażu, zauważył, że "zdanie, że lekarze w Polsce zarabiają zbyt dużo podziela prawie sześć na dziesięć kobiet (57 proc.) i dwóch na trzech mężczyzn (66 proc.)". – Z taką opinią zgadza się siedmiu na dziesięciu respondentów, którzy skończyli 50 lat (71 proc.) i taki sam odsetek osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej niż ogół badanych zarobki lekarzy za zbyt wysokie uważają respondenci o dochodach mieszczących się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (65 proc.) oraz z miast o wielkości nie większej niż 20 tys. osób (69 proc.) – dodał.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 czerwca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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