Kiedy przesłuchanie Kacprzyka? Żurek zabrał głos

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Lekarza uważa, że w szpitalu miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Doktor Emil Jędrzejewski przesłuchany w prokuraturze

W środę lekarz był przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie.

Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał po przesłuchaniu, iż "świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika".

Waldemar Żurek wyjaśnia, kiedy przesłuchanie Dawida Kacprzyka

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, pytany w czwartek na konferencji prasowej o przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego, stwierdził, że doktor Emil Jędrzejowski nie powiedział, jak miało dochodzić do tego, o czym mówił w wywiadzie.

Minister sprawiedliwości ocenił, że "to zawsze budzi nasze wątpliwości".

– Rzeczywiście, to przesłuchanie również zastanawia i zadajemy wiele pytań, dlaczego mając możliwości przed prokuratorem, pan doktor nie wskazał konkretów i właściwie odmawiał odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Ja zakładam, że być może jak pojawi się z pełnomocnikiem, powie więcej, ale dla mnie to jest niezrozumiałe, bo jeżeli ktoś wychodzi z taką informacją w mediach, to zakładam, że ma wiedzę, którą powinien później przekazać prokuraturze – mówił.

Pytany o to, kiedy przesłuchany zostanie Dawid Kacprzyk i czy prokuratura wie, gdzie przebywa, Waldemar Żurek odpowiedział, że tak.

– Dawid Kacprzyk ma swojego obrońcę i myślę, że tutaj nie będzie żadnych problemów z przesłuchaniem takiej osoby, ale taktyka procesowa jest odmienna. Często te osoby, które mogą być podejrzewane, przesłuchuje się w ostatnim momencie tak, żeby mieć już dowody, które trzeba skonfrontować – wyjaśnił.

Dawid Kacprzyk – lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po wybuchu afery. Również wtedy zrezygnował z członkostwa w KO oraz zrzekł się mandatu radnego.

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