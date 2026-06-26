Fałszywa faktura na ponad 4 mln złotych. Stanowski: Nie damy się

Szef KZ, Krzysztof Stanowski, pokazał fakturę w serwisie X. Opiewa na 4 mln 300 tys. zł. Wpisano w niej "logistykę nowoczesnego systemu transportu lądowego" oraz "usługę transportową". Stanowski jasno wskazuje, że to prowokacja i nie zamawiał takiej usługi. Faktura, wystawiona w elektronicznym systemie KSeF, jest nieopłacona.

"NA TAKIE PROWOKACJE TO SIĘ NIE DAMY. W KSeF pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych łącząca nas ze Sławomirem Mentzenm. Oznaczona jako zapłacona. Zadzwoniliśmy do tego człowieka, a on nie zgodził się wycofać tej faktury. I powiedział, że jest zapłacona. Co tu się dzieje?" – pyta szef Kanału Zero.

Kancelaria Menztena została wskazana na fakturze jako "współnabywca". Okazuje się, że lider Konfederacji również otrzymał dokument. Internauci są przekonani, że to zemsta na ujawniane w ostatnim czasie przez portal Zero.pl i Kanał Zero patologie w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Kanał Zero chce obalić rząd? Arłukowicz: To był polityczny zamach

Afera w Szpitalu Południowym zatacza coraz szersze kręgi. Po ujawnieniu szokująco wysokich zarobków lekarza i radnego KO Dawida Kacprzyka oraz istnienia w placówce saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, we wtorek na Kanale Zero wystąpił sygnalista, dr Emil Jędrzejewski, który ujawnił skandaliczne praktyki we wspomnianym szpitalu.

Bartosz Arłukowicz w rozmowie z TVN24 przekonuje, że sprawa ma drugie dno, a dziennikarze TVN24 za pomocą afery szpitalnej próbują obalić rząd.

Polityk ocenia, że cała sprawa "ma dwa ramiona". – Pierwsze ramię to jest sprawa tego młodego doktora Kacprzyka, skandaliczna. Milion sześćset, skandal, wyrzucony z roboty, wyrzucony z partii, na głowie prokuratura, NIK, NFZ, masakra. I jak nie straci uprawnień do wykonania zawodu, to będzie sukces. Druga sprawa to jest doktor Emil. Ja tu czytam politykę – ocenia. – To jest w mojej ocenie budowane wprost i powiem to bardzo wyraźnie w tym programie, To był normalny, polityczny ZAMACH na rząd przy okazji Emila, który miał oskarżyć Trzaskowskiego. Bo ja słyszałem wypowiedzi dziennikarzy z tej stacji, że jednym sposobem na to wszystko jest dymisja Trzaskowskiego i Tuska – mówił Arłukowicz.

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