Chce odwołania Trzaskowskiego. Kanał Zero kończy stałą współpracę z autorem

Kilka dni temu prezes stowarzyszenia "Tak dla CPK" i szef Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk ogłosił start przygotowań do Stołecznej Operacji Referendalnej (SOR). Inicjatywa ma doprowadzić do referendum, w wyniku którego odwołany może zostać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a także rada miasta. Zbiórka podpisów ruszy w drugiej połowie lipca. Na zebranie ponad 132 tysięcy podpisów będzie zaledwie 60 dni.

Organizatorzy już teraz apelują o mobilizację i przekonują, że jest to obywatelska, oddolna, spontaniczna odpowiedź na skalę ujawnionych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. "A to – jesteśmy przekonani – tylko wierzchołek góry lodowej" – czytamy na profilu Portalu Warszawskiego, który – obok Fundacji Polskiego Rozwoju – współpracuje przy akcji referendalnej.

Kanał Zero żegna się z autorem. W tle referendum

W związku z zaangażowaniem w zbiórkę podpisów pod referendum, Maciej Wilk nie będzie już prowadził autorskich programów w Kanale Zero. Poinformował o tym za pośrednictwem platformy X Krzysztof Stanowski.

"Jako że Maciej Wilk mocno zaangażował się w działalność quasi-polityczną, zaprzestaliśmy stałej współpracy. Jeśli tematyka będzie zgodna z jego profesją, zaprosimy Maćka do udziału w jakiejś debacie, ale już nie będzie nagrywał takich materiałów (solo) jak dotychczas" – przekazał twórca Kanału Zero. "Krzysiek, dziękuję za całą dotychczasową współpracę!" – zwrócił się Wilk.

Maciej Wilk to menedżer lotniczy. W latach 2013-2023 był związany z PLL LOT, gdzie odpowiadał m.in. za finanse, a od 2018 r. pełnił funkcję dyrektora operacyjnego. W maju 2023 r. został dyrektorem operacyjnym kanadyjskich linii Flair Airlines, a w lipcu 2024 r. został ich prezesem. Funkcję tę pełnił do lutego 2026 r. Jest mocno zaangażowany w działania na rzecz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z Kanałem Zero współpracował od kwietnia 2024 r. Prowadził program poświęcony branży lotniczej "Zero Aero".

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