"Wracam do roboty". Owsiak wraca na stanowisko szefa WOŚP

– Twoje ideały wróciły z jeszcze większą mocą. Bierzemy się za robotę, wracam do roboty - dodał. Będę grał z Orkiestrą, będę prezesem fundacji – informuje Jerzy Owsiak, który w sobotę wziął udział w pogrzebie zamordowanego Pawła Adamowicza. Inicjator WOŚP powiedział, że przywiózł ze sobą rozliczenie z licytacji WOŚP, w której brał udział prezydent Gdańska. – Położę to rozliczenie na Twoim biurku. To wielka pomoc – wskazuje Owsiak, który w oświadczeniu zwraca się bezpośrednio do zmarłego Pawła Admowicza

– Jedno serce zgasło, ale z drugiej strony miliony serc się otworzyły – podkreśla Jerzy Owsiak. I dodaje, że wraca do pracy z dodatkową mocą i siłą. Dziękuje też za wsparcie wszystkim tym, którzy w ostatnich dniach przekazywali mu wyrazy sympatii i apelowali, aby nie odchodził ze stanowiska.

W poniedziałek, chwilę po informacji o śmierci Pawła Adamowicza, Jerzy Owsiak poinformował o rezygnacji z szefowania Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Natychmiast ruszyła akcja #MuremZaOwsiakiem.

– Osobiście składam rezygnację z (funkcji - red.) szefa fundacji WOŚP, czyli prezesa zarządu. Fundacja będzie dalej funkcjonowała – mówił Owsiak na konferencji. Jak dodał, nie będąc już szefem fundacji będzie dla niej pracował, ale nie będzie podejmował decyzji. – Od 27 lat staczam boje z ludźmi, którzy także mi grozą. Niestety polski wymiar sprawiedliwości i policja nie daje sobie z tym rady (...) Proszę wejść na portal prawicowe, co piszą na mój, co pisze jedna z posłanek – dodał. Owsiak stwierdził, że stosowany wobec niego język często przypomina "faszyzm i nazizm". – Nie będąc już szefem fundacji będę dla niej pracował. Ale nie będę już podejmował żadnych decyzji. Może wyluzują ci, którzy w Polsce dostali otwartą przestrzeń do takich działań. Proszę podać mi wyrok sądowy, który za taki język by skazał. Ja mam taki wyrok. Uznaje się, że ja mówię językiem nienawiści w stosunku do jednej z pań posłanek. Miliard złotych przeznaczonych na służbę zdrowia. Mówi się, że prezydent zginął, bo jesteśmy współautorem tego, co się stało – powiedział inicjator WOŚP.

Czytaj także:

"Powinien poczekać". Owsiak rezygnuje z szefowania WOŚP, Internet wrze