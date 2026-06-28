"Drażni, że Ukrainki mają świetne ubrania". Fala krytyki wobec Burzyńskiej

Dziennikarka Kanału Zero wypowiedziała się na temat relacji Polski z Ukrainą. Wróciła do roku 2022, gdy do naszego kraju masowo wpuszczono ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną.

– Emocje ludzkie są zwykłe. Być może mnie jako kobietę czasami też drażni to, że Ukrainki mają świetne ubrania. Wydaje się, że zwłaszcza w pierwszej fali z Ukrainy wyjeżdżali nie ci najbiedniejsi, tylko bardzo zamożni ludzie. Być może takie odczucia też się pojawiają. No ale nie mówię tylko o kobietach. Chodzi mi o to, że w tej pierwszej fali wyjechali bardzo bogaci ludzie i stąd mogą się brać różne opinie – stwierdziła Agnieszka Burzyńska z Kanału Zero w programie emitowanym na Kanale.

– Dobre ubrania czy fajne samochody – rzuca się w oczy, ale to nie znaczy, że uciekali tylko bogaci – dodała dziennikarka.

Ogromne oburzenie. Burzyńska odpowiada

Słowa Burzyńskiej wywołały falę krytyki, która pojawiła się w serwisie X. Skrytykował ją m.in. Roman Giertych z KO. Oto inne komentarze: "Jestem w szoku. Podburzanie ludzi przeciwko osobom, które uciekły przed wojną, nie jest 'odwagą' ani 'mówieniem prawdy'. Jest moralnym upadkiem"; "kochani Polacy z wschodniej Polski. Gdyby wybuchła wojna to do zachodniej Polski przyjeżdżajcie ubrani w najgorsze ciuchy. Najlepiej w workach jutowych. Tak radzi pracownica Stanowskiego"; "szczucie na Ukrainki rzekomo uciekające przed wojną w drogich sukienkach jest nie tylko obrzydliwe, ale i całkowicie durne. Był środek zimy i puchówki. Pomagałam ludziom w strasznym stanie i jestem oburzona nie tylko Burzyńską, ale i brakiem potępienia i przeprosin".

Agnieszka Burzyńska odniosła się do tej dyskusji. "Ciekawe doświadczenie. Narracja nr 1: kiedy chorowała to jej współczuliśmy. 2: kiedyś była dobrą dziennikarką, ale się skundliła, co się z nią stało, 3: Protasiewicz. Straszna nuda. Można byłoby poznać kontekst i zestawić z tym co zawsze mówiłam na temat Ukraińców. Zbyt proste" – stwierdziła gorzko.

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