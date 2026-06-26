Polacy chcą przeprosin od Ukrainy. Wyniki sondażu niemal nie pozostawiają złudzeń

W sondażu Pollster dla "Super Expressu" Polakom zadano pytanie: "Czy Ukraina powinna oficjalnie przeprosić Polaków za decyzję dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA?".

Zdecydowana większość Polaków uważa, że Ukraina powinna przeprosić

Zdecydowanie tak odpowiedziało 47 proc. ankietowanych, a raczej tak – 25 proc. Oznacza to, że łącznie 72 proc. Polaków uważa, że Ukraińcy powinni przeprosić.

Przeciwnego zdania jest 8 proc. ankietowanych, którzy odpowiedzieli "raczej nie". 3 proc. uważa, że Ukraińcy zdecydowanie nie powinni przepraszać. Łącznie daje to 11 proc. negatywnych odpowiedzi.

17 proc. respondentów nie miało zdania lub nie wiedziało, jak odpowiedzieć na to pytanie.

Zełenski stracił Order Orła Białego po swojej skandalicznej decyzji

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w ubiegły piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Doszło do tego pod koniec maja. Wówczas to prezydent Ukrainy zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że odesłał pocztą Order Orła Białego. W poniedziałek odznaczenie odebrała Kancelaria Prezydenta RP.

Formalnie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego powinna zostać podpisana także przez premiera Donalda Tuska i opublikowana w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

Sondaż zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 19-21 czerwca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków.

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