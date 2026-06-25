Rozliczenie ludobójstwa na Wołyniu. Polacy surowo oceniają działania Ukrainy

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "Jak Pan/Pani ocenia podejście Ukrainy do rozliczenia zbrodni wołyńskiej?".

Ludobójstwo na Wołyniu. Polaków zapytano o podejście Ukrainy

41,6 proc. Polaków odpowiedziało, że Ukraina "w ogóle nie chce się rozliczyć". Z kolei 38,1 proc. uważa, że Ukraina robi w tej kwestii "za mało". Oznacza to, że łącznie 79,7 proc. badanych negatywnie ocenia działania Ukrainy w sprawie rozliczenia ludobójstwa na Wołyniu.

8,7 proc. respondentów uważa, że Ukraina "robi wystarczająco dużo".

11,7 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Wyborcy opozycji krytyczni wobec Ukrainy

Najbardziej krytyczni wobec Ukrainy są wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 61 proc. z nich uważa, że Ukraina "w ogóle nie chce się rozliczyć", a 28 proc., że robi "za mało" w tej sprawie. Łącznie daje to 89 proc. negatywnych ocen. 11 proc. wyborców Konfederacji i ugrupowania Grzegorza Brauna uważa, że Ukraina robi wystarczająco dużo, aby rozliczyć się z rzezi wołyńskiej. 1 proc. nie ma zdania na ten temat.

Jeśli chodzi o wyborców całej opozycji, czyli: PiS, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, to 69 proc. z nich wskazuje odpowiedź "w ogóle nie chce się rozliczyć", a 26 proc., że "robi za mało". Oznacza to 95 proc. negatywnych ocen. 4 proc. wyborców opozycji twierdzi, że Ukraina robi w tej sprawie wystarczająco dużo.

Jakie zdanie ma elektorat koalicji rządowej?

Z kolei wśród elektoratu koalicji rządowej (KO, Lewicy, PSL i Polski 2050) 33 proc. badanych uważa, że Ukraina "w ogóle nie chce się rozliczyć", a 41 proc., że robi "za mało". Łącznie daje to 74 proc. negatywnych ocen. 19 proc. wyborców koalicji rządzącej twierdzi, że Ukraina robi wystarczająco dużo, a 7 proc. nie ma zdania.

"Wyniki pokazują, że krytyczna ocena postawy Ukrainy wobec rozliczenia zbrodni wołyńskiej dominuje we wszystkich analizowanych grupach politycznych. Różnice dotyczą przede wszystkim tego, czy badani uważają, że Ukraina robi za mało, czy też — bardziej kategorycznie — że w ogóle nie chce się rozliczyć" – komentuje wyniki sondażu Wirtualna Polska.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 12–14 czerwca 2026 roku, metodą mix-mode: online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAWI/CATI, na próbie 1000 Polaków.

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