Znany prawnik proponuje przebaczenie za Wołyń. "Obrzydliwy gość", "dno"

"Obrzydliwy antypolski Matczak. (...) Wy to słyszycie? Ludobójstwa były po jednej i po drugiej stronie? Czy Matczak w ogóle zna liczby i definicję ludobójstwa? Obrzydliwy gość" – napisał na X użytkownik @chrzanikx, udostępniając nagranie prof. Marcina Matczaka z Kanału Zero, w którym odnosi się do tematu przebaczenia za zbrodnię na Wołyniu.

Matczak proponuje przebaczenie za Wołyń. "Żołnierze Wyklęci też są niejednoznaczni"

– Chciałbym wam zaproponować żebyśmy przebaczyli Ukraińcom Wołyń. Co wy na to? Jakby zareagowała Polska, gdyby przyszedł polityk i powiedział: przebaczamy wam Wołyń. Przebaczamy i prosimy jednocześnie o przebaczenie za to, co sami robiliśmy, za akcję "Wisła", za spalone cerkwie, za inne działania, które wobec was podejmowaliśmy. Wydaje się, że odpowiedź jest jasna. Zostałby zlinczowany, uznany za banderowca, agenta, zdrajcę – zaczął swój materiał Matczak.

Przypomniał w tym kontekście słynne orędzie biskupów polskich do niemieckich po II wojnie światowej, które zostało potępione przez władze komunistyczne. Matczak porównał ówczesną reakcję komunistów do nastrojów panujących dziś wśród polskiej prawicy. Zwrócił się też do prawicowych widzów, podkreślając, że ich wiara zakłada przebaczenie.

– Życie ludzkie jest święte i zabicie nawet jednego człowieka jest wielką tragedią, co dopiero mówić o ludobójstwach, które były po jednej i po drugiej stronie – stwierdził.

– To, co zrobił Zełenski, jeśli chodzi o bohaterów UPA, było głęboką niesprawiedliwością, niewrażliwością i ciosem. Ale my też mamy bohaterów, którzy są niejednoznaczni. Żołnierze Wyklęci są niejednoznaczni, Łupaszka jest niejednoznaczny – podkreślał prawnik.

Burza w komentarzach

Pod nagraniem wybuchła burzliwa dyskusja. Widzowie Kanału Zero nie najlepiej zareagowali na propozycje prof. Matczaka.

"Wszelkie Pana wypowiedzi tutaj na X nie dają nadziei, że powie Pan coś mądrego. My chętnie przebaczymy, ale jak przebaczyć gdy winny nie chce się przyznać do czynu, gloryfikuje sprawców i jeszcze obwinia ofiary?"; "Fajnie. Ty mi przejedziesz kota ja ci wybije całą rodzinę, później sobie przeznaczymy i będziemy żyli w przyjaźni. A ja każdego roku będę świętował swoje zbrodnie"; "Jesteś wykwintnym manipulatorem i jątrzycielem"; "Jest Pan wykształconym głąbem. Czy można nazywac ulice szkoły imieniem Hitlera Stalina? Szkaluje Pan Prezydenta z powodu ustawek, trenowania boksu a lekceważy ludobójstwo,masowe mordy Dno"; Chyba profesor Matczak powinien już opuścić kanał zero" – piszą poruszeni jego słowami internauci.

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