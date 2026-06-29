Jędrzejewski w prokuraturze. Wiadomo, co się dzieje na przesłuchaniu

Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poinformował, że trwa przesłuchanie świadka, lekarza Emila Jędrzejewskiego.

– Odbywa się ono w dobrej atmosferze. Jest nagrywane, odbywa się w obecności pełnomocnika świadka – przekazał.

Prokurator zauważył, że "jeśli chodzi o warunki, oczywiście tu były pytania, czy w odpowiednim pomieszczeniu".

– Informuję, że pomieszczeniu klimatyzowanym, są zarządzane przerwy. Informuję również, że zgodnie wolą pełnomocnika i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerywane to przesłuchanie i by był wyznaczany kolejny termin – dodał.

Piotr Antoni Skiba przekazał ponadto, że "jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne i na tym etapie to wszystko, co mamy do zakomunikowania".

Przesłuchanie lekarza ma potrwać jeszcze kilka godzin.

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił wstrząsającego wywiadu

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Lekarza uważa, że w szpitalu miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Lekarz był w środę przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej po informacjach, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie.

Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał po przesłuchaniu, iż "świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika".

Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie po wywiadzie Emila Jędrzejewskiego

W środę oświadczenie w sprawie wydał Dawid Kacprzyk, którego treść przekazał jego adwokat, Jacek Dubois.

"Wskazane wyżej publiczne zarzuty kierowane pod moim adresem są nieprawdziwe, bezpodstawne i noszą cechy zniesławienia. W związku z tym informuję, że podjąłem już działania prawne, a sprawa zostanie skierowana na drogę właściwego postępowania sądowego" – stwierdził.

Lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus.

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