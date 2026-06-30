Polacy ocenili działalność Nawrockiego. Są wyniki nowego sondażu

W nowym sondażu IBRiS dla Polsat News Polaków zapytani, jak oceniają działalność prezydenta Karola Nawrockiego.

Ponad połowa Polaków ocenia dobrze aktywność prezydenta Nawrockiego

Z aktywności głowy państwa zadowolonych jest ogółem 51,7 proc. badanych.30,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", 21 proc. – "raczej dobrze".

Negatywnie działalność Karola Nawrockiego ocenia 38,9 proc. badanych, z czego "raczej źle" – 14,3 proc. ankietowanych, a 24,6 proc. – "zdecydowanie źle".

9,3 proc. respondentów nie potrafiło zająć jasnego stanowiska w tej sprawie.

Wzrost pozytywnych ocen Karola Nawrockiego

W porównaniu z sondażem z przełomu maja i czerwca, prezydent Karol Nawrocki jest obecnie lepiej oceniany.

Wtedy to z działalności głowy państwa zadowolonych było 48,1 proc. badanych, z czego "zdecydowanie dobrze" oceniło go 24,9 proc. respondentów, a "raczej dobrze" – 23,2 proc.

Niezadowolonych z aktywności Karola Nawrockiego było wówczas 47,9 proc. ankietowanych (24,5 proc. wskazań "zdecydowanie źle" i 23,4 proc. "raczej źle).

Zdania w tej sprawie nie miało 4 proc. pytanych.

Jak działalność prezydenta oceniają wyborcy poszczególnych partii?

Najlepsze oceny Karolowi Nawrockiemu wystawili wyborcy PiS. 91,4 proc. z nich ocenia prezydenta dobrze (85,1 proc. odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" i 6,3 "raczej dobrze"). "Raczej" niezadowolonych z działalności głowy państwa jest 2,9 proc. wyborców PiS, a 5,7 proc. nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Drugą najprzychylniej nastawioną grupę stanowią wyborcy Konfederacji, spośród których 86,1 proc. wystawiło prezydentowi pozytywną ocenę (27,2 proc. wskazań "zdecydowanie dobrze" oraz 58,9 proc. "raczej dobrze"). Negatywne zdanie o głowie państwa ma 11,9 proc. wyborców Konfederacji (9,6 proc. odpowiedzi "raczej źle" i 2,3 proc. "zdecydowanie źle"). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 1,9 proc. z tej grupy.

Podzieleni są wyborcy, który głosowali na Trzecią Drogę (PSL i Polska 2050). Pozytywnie prezydenta oceniło 48,1 proc. pytanych z tej grupy (24,9 proc. "zdecydowanie dobrze" i 23,2 proc. "raczej dobrze"). 32,3 proc. zwolenników Trzeciej Drogi wystawiło Karolowi Nawrockiemu negatywną ocenę (19,5 proc. "raczej źle" i 12,8 proc. "zdecydowanie źle"). 19,5 proc. wyborców Trzeciej Drogi nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Negatywnie o aktywności prezydenta wypowiedzieli się wyborcy Nowej Lewicy. 14,3 proc. ankietowanych z tej grupy wystawiło Karolowi Nawrockiemu "raczej dobrą" opinię. Żaden wyborca Lewicy nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie dobrze". Nieprzychylnie zdanie ma 85,7 proc. badanych z tej grupy (28,2 proc. odpowiedzi "raczej źle" i 57,5 proc. "zdecydowanie źle). Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" nie wybrał żaden pytany.

Wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej 12,9 proc. wypowiedziało się pozytywnie o Karolu Nawrockim (1,9 proc. odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" i 11 proc. "raczej dobrze"). 85,9 proc. zwolenników ugrupowania Donalda Tuska ma o prezydencie negatywne zdanie (15,3 proc. wskazań "raczej źle" oraz 70,6 proc. "zdecydowanie źle". Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 1,2 proc. wyborców KO.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 24-27 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

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