Nawrocki pobił rekord zaufania. "Najlepszy wynik w historii sondaży"

Z nowego sondażu zaufania do polityków IBRiS dla portalu Onet.pl wynika, że zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego deklaruje łącznie 54,8 proc. Polaków ("zdecydowanie ufam" – 23,8 proc., "raczej ufam" – 31 proc.).

Karol Nawrocki odnotował wzrost zaufania o 8,4 pkt proc. w porównaniu z sondażem sprzed miesiąca.

Prezydentowi nie ufa 39,3 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" – 30,5 proc., "raczej nie ufam" – 8,8 proc.).

Nawrocki liderem sondażu zaufania. Pobił rekord wszech czasów

Taki wynik oznacza, że Karol Nawrocki pobił o 0,4 pkt proc. rekord wszech czasów, który wcześniej należał do byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni. W szczycie popularności w styczniu 2024 roku byłemu liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni ufało 54,4 proc. ankietowanych.

"Prezydent odzyskuje także unikalny atut: ma zdecydowanie więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych. Warto zwrócić uwagę, że wysokie notowania Karola Nawrockiego mogą być związane z odebraniem Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu" – komentuje Onet.pl.

Szefernaker komentuje wyniki sondażu zaufania

Do wyników sondażu odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Zwrócił uwagę, że to najlepszy wynik w historii sondaży IBRiS dla Onetu.

"Ten wynik pokazuje, że Polacy cenią spokój, odwagę i odpowiedzialność. Polska zasługuje na silne przywództwo" – ocenił Paweł Szefernaker.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 19-21 czerwca 2026 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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