KRRiT reaguje na kompromitację TVP Info. "Mają przedstawić pełne wyjaśnienia"

– Egipt-Iran i polski wątek, no bo sędzia Szymon Marciniak prowadził to spotkanie wbrew temu, że obie federacje protestowały. Nie chciały ze względów politycznych polskiego sędziego, bo Polska wspiera agresję Rosji na Ukrainę – stwierdził dziennikarz TVP, relacjonujący Mundial. – Ale FIFA się nie ugięła. Marcinak bardzo dobrze poprowadził to spotkanie – dodał prowadzący.

Słowa te, będące prawdopodobnie pomyłką, zostały bardzo szeroko skrytykowane w mediach społecznościowych. "Płacimy 3-4 MILIARDY rocznie za antypolską szczujnię, pelną propagandystów Tuska"; "Mnie się wydaje, że to czeski błąd i mu się pomieszało i w trakcie nikt nie wychwycił aż trafiło na twitterka. Przecież to akurat kompletna bzdura"; "Polaku widzisz, jakbyś nie wybrał Nawrockiego to by wszystko było dobrze, a wstydzimy się na arenie międzynarodowej xD Takie wstawki to wpływanie na podświadomość ludzi co się średnio interesują polityką, ale pewnie pójdą zagłosować" – to niektóre z komentarzy.

"Sformułowania mogące prowadzić do błędnego odbioru stanowiska Polski"

Jest reakcja KRRiT. W komunikacie Rady czytamy, że dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT uruchomiła działania wyjaśniające w sprawie audycji TVP Info 'Serwis Info Dzień', wyemitowanej 29 czerwca br. W materiale TVP S.A. w likwidacji padło stwierdzenie sugerujące, że Polska wspiera rosyjską agresję na Ukrainę. Z uwagi na charakter sprawy Przewodnicząca KRRiT zwróciła się do nadawcy o przedstawienie pełnych wyjaśnień dotyczących okoliczności emisji materiału. Po ich analizie zostanie podjęta decyzja dotycząca tej sprawy".

"W przestrzeni publicznej, w szczególności w programach informacyjnych publicznego nadawcy, wszelkie przekazy odnoszące się do bezpieczeństwa państwa, polityki zagranicznej oraz zaangażowania w pomoc Ukrainie, powinny cechować się szczególną starannością i rzetelnością. Ewentualne sformułowania mogące prowadzić do błędnego odbioru stanowiska Polski lub podważać jej wiarygodność na arenie międzynarodowej wymagają wnikliwej analizy, szczególnie w warunkach trwającej wojny informacyjnej towarzyszącej konfliktowi zbrojnemu" – podkreślono.

"Polska od początku pełnoskalowej agresji Rosji należy do państw aktywnie wspierających Ukrainę, zarówno w wymiarze humanitarnym, politycznym, dyplomatycznym, jak i w działaniach na rzecz bezpieczeństwa regionu. Nasz kraj przyjął miliony uchodźców wojennych, uczestniczy w międzynarodowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa regionu oraz konsekwentnie opowiada się za poszanowaniem prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej Ukrainy" – zaznacza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

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