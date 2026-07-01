"Wielki Bu" z aktem oskarżenia. Prokuratura stawia siedem zarzutów

O sprawie poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Wielki Bu z aktem oskarżenia za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta. Sprawa jest przykładem skutecznych działań CBŚP prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi" – napisał na platformie X.

Prokuratura Krajowa przekazała, że akt oskarżenia został skierowany 30 czerwca 2026 roku przez prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Spośród siedmiu zarzutów sześć dotyczy Patryka M., a jeden Adriana R.

Agenci CBŚP zatrzymali "Wielkiego Bu" w zeszłym roku w Hamburgu.

Adrian R. przyznał się do winy

Patryk M. odpowie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała działać w latach 2017–2018 na Pomorzu, w innych częściach Polski oraz na terenie Holandii i Hiszpanii. Zdaniem śledczych członkowie grupy zajmowali się zakupem, produkcją i dystrybucją znacznych ilości narkotyków oraz substancji psychotropowych.

Prokuratura zarzuca Patrykowi M. także udział w handlu znacznymi ilościami narkotyków. Według śledczych miał obracać 17 kilogramami marihuany o szacunkowej wartości około 850 tys. zł oraz 2 kilogramami amfetaminy, których czarnorynkową wartość oszacowano na około 60 tys. zł.

Oskarżony ma również odpowiadać za kradzież z włamaniem samochodu marki Audi Q7, której – zdaniem prokuratury – dopuścił się wspólnie z Adrianem R. Śledczy twierdzą, że po kradzieży w pojeździe zmieniono numery identyfikacyjne VIN, a następnie sprzedano go za 41 tys. zł, czym nabywca został wprowadzony w błąd i poniósł szkodę majątkową.

Adrian R. przyznał się do zarzuconych mu czynów. Inaczej postąpił Patryk M., który odmówił składania wyjaśnień. Wobec Patryka M. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.