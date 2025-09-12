"Wielki Bu" zatrzymany. Wpadł na lotnisku w Hamburgu

W piątek policja poinformowała w komunikacie, że o godzinie 14.10 w Hamburgu doszło do zatrzymania Patryka M., za którym wydany był Europejski Nakaz Aresztowania. "Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP i współpracy z niemiecką policją" – czytamy.
Z komunikatu wynika, że mężczyzna został ujęty na lotnisku. Stamtąd Patryk M. planował udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
O zatrzymaniu "Wielkiego Bu" pisze również portal tvn24.pl. Z ustaleń jego reportera Roberta Zielińskiego wynika, że na miejscu obecni byli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
– Wszystkie czynności prowadzili oczywiście niemieccy policjanci. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania – powiedział chcący zachować anonimowość informator portalu.
Patryk M. był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie w związku z zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlem narkotykami i kradzieżami aut. W ostatnim czasie mężczyzna miał przebywać w Dubaju, skąd chętnie publikował zdjęcia.
