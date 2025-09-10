Tusk stał się ofiarą kradzieży. W sprawę zaangażowano służby specjalne

Informację jako pierwsza podała stacja TVN24. "Fakt kradzieży potwierdziliśmy w dwóch niezależnych od siebie źródłach. Złodzieje ukradli lexusa – auto rodziny premiera, który ma swój prywatny dom w Sopocie" – czytamy.

– Wpłynęło do nas zgłoszenie. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracują nad sprawą – potwierdził przedstawiciel Komendy Głównej Policji.

Sprawę badają służby specjalne

Dom premiera Donalda Tuska w Sopocie, podobnie jak willa w Warszawie, w której na co dzień przebywa, jest pod ochroną Służby Ochrony Państwa (SOP). W związku z tym w sprawę, oprócz policji, zaangażowano również służby specjalne.

Choć kradzieże samochodów nie są już taką plagą, jak na początku XXI wieku, to niektórzy kierowcy są szczególnie narażeni na ryzyko utraty pojazdu. Jedną z "ulubionych" marek polskich złodziei jest właśnie Lexus. Pojazdy produkowane przez japoński koncern motoryzacyjny Toyota od lat znajdują się na szczycie rankingów kradzionych samochodów. "Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że tamtejsi producenci oznaczają tylko niewiele części. W efekcie złodzieje rozbierają auto i następnie bezpiecznie sprzedają we fragmentach" – zwróciła uwagę stacja TVN24.

Agencja ubezpieczeniowa Mubi wskazała, że skala kradzieży samochodów w Polsce znacznie zmalała w ciągu ostatnich 20-30 lat. Przed dwudziestu paru laty dochodziło do kilkakrotnie wyższej liczby przywłaszczeń pojazdów – w 1999 r. kierowcy stracili aż 71 543 auta, z kolei wynik z 2024 r., gdy z powodu kradzieży wyrejestrowano 5327 pojazdów, był najniższy od 2018 r.

Korzystny trend może zostać podtrzymany, bo wynik z pierwszej połowy 2025 r. (2642 skradzione samochody) jest o niespełna 10 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednich 12 miesiącach. Do kradzieży najczęściej dochodzi na Mazowszu (937 takich przypadków).

