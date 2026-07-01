Wypadek autokaru w Turcji. Wśród rannych są Polacy

Do wypadku doszło w wyniku zderzenia autokaru z autem osobowym. Autobusem podróżowało 30 Polaków. Jak poinformował Polsat News rzecznik MSZ Maciej Wewiór, 12 z nich trafiło do szpitala z lekkimi obrażeniami. Rzecznik MSZ dodaje, że polski konsul jest w kontakcie z organizatorami wycieczki Polaków oraz placówkami medycznymi, w których znaleźli się nasi obywatele.

Do wypadku doszło w środę, około 5 rano w Antalyi w południowej Turcji, która jest niezwykle popularnym wśród turystów wakacyjnym kurortem. Według relacji tureckich mediów, w wypadku zginął kierowca osobówki.

Turcja hitem wśród polskich turystów

W 2025 roku Turcja była na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych kierunków wśród klientów biur podróży. Na podstawie danych branży turystycznej i późniejszego podsumowania sezonu letniego kolejność wygląda następująco: Turcja, Grecja, Egipt, Tunezja, Hiszpania, Bułgaria, Cypr. Albania, Włochy, Chorwacja.

Polska Izba Turystyki podsumowała sezon lato 2025 w 7. edycji raportu "Zagraniczne wakacje Polaków", który podsumowuje sezon letni – od 1 czerwca do 30 września 2026 roku. Dane wskazują, że ubiegłoroczne wakacje były droższe średnio o około 50 zł na osobę w porównaniu z rezerwacjami dokonanymi rok temu. Średni koszt rezerwacji na osobę w 2025 wynosił – 3345 zł, a w 2024 – 3300 zł. Najwięcej rezerwacji dokonano do hoteli 4- i 5-gwiazdkowych, co pokazuje, że klienci biur podróży cenili sobie wysoki standard obiektu.

Dariusz Górzny, prezes spółek zarządzających markami Wakacje.pl, Invia, Travelplanet.pl w Europie Środkowo-Wschodniej mówi: "2025 rok zapisuje się jako czwarty z rzędu rok wzrostów rynkowych w erze pocovidowej. Trudno wskazać inną branżę, która rozwijałaby się w sposób tak stabilny". Na czele rankingu ulubionych kierunków ponownie Turcja, która już od kilku lat pozostaje niekwestionowanym liderem turystyki zorganizowanej.