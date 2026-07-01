Na to czekało wielu pacjentów. Nowe zasady wykupywania recept

E-recepty uruchomiono w 2020 roku. Od tego czasu, wykupując kolejne opakowania jednego leku, należało wrócić do tej samej apteki i tak realizować receptę do końca.

Od środy jednak wchodzą w życie duże zmiany. Centrum e-zdrowia uruchomiło możliwość dzielenia e-recept. "Nowa funkcjonalność umożliwi wykupienie kolejnych opakowań leków w dowolnej aptece, a nie tylko tam, gdzie rozpoczęto realizację recepty" – informuje Ministerstwo Zdrowia. MZ zaznacza, że zmiany te oznaczają większa elastyczność i łatwiejszy dostęp do potrzebnych leków. "Teraz zyskasz swobodę wyboru apteki przy kolejnej porcji leków. Jeśli więc jesteś np. na wakacjach, możesz wykupić receptę tam, gdzie spędzasz urlop. Podobnie w sytuacji, jeśli apteka zostanie zamknięta lub jest nieczynna" – czytamy na rządowej stronie.

Kolejne apteki dołączają do programu

Warto wiedzieć, że obecnie możliwość dzielenia e-recept nie jest jeszcze dostępna w każdej aptece. Ministerstwo Zdrowia udostępniło na swojej stronie internetowej specjalną aplikację z mapą oraz listą aptek, które już realizują dzielone recepty. Warto również pytać o tę możliwość bezpośrednio u farmaceutów.

Przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne. Deklaracje od placówek przyjmuje Centrum e-zdrowia. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przekazała dziennikarzom, że od środy, jeśli lekarz przepisał kilka opakowań danego leku, pierwsze z nich możemy kupić w jednej aptece, a kolejne dokupować stopniowo – albo w tej samej placówce, albo w każdej innej, która dołączyła już do programu.

Resort wskazuje, że już w pierwszym dniu zainteresowanie nowym narzędziem jest ogromne. – Mechanizm wdraża już praktycznie 7200 aptek. Oznacza to, że ponad 60 proc. placówek w Polsce oferuje możliwość dzielenia recept – powiedziała w środę wiceminister Kacperczyk. Dodała, że część punktów potrzebuje jeszcze kilku dni lub tygodni na dostosowanie swoich systemów teleinformatycznych, "dlatego liczymy na wyrozumiałość pacjentów".

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