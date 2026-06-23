"To dopiero początek". Wkrótce kolejne funkcjonalności w mObywatelu

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że przyjęte przez rząd rozporządzenie umożliwi rozszerzenie mObywatela o szereg nowych funkcji. Najważniejszą zmianą ma być możliwość złożenia podpisu pod listą poparcia dla kandydatów w określonych wyborach np. prezydenckich.

W aplikacji znajdą się również dyplomy ukończenia studiów czy poświadczenia prawa do wykonywania zawodu np. dla geodetów czy ratowników. Dodany zostanie moduł "Firma", w którym przedsiębiorcy sprawdzą informacje o pełnomocnikach i prokurentach oraz wygodnie zarządzą pełnomocnictwami. Rozszerzony zostanie również zakres danych dostępnych w księgach wieczystych.

Kierowcy sprawdzą również, czy obowiązuje ich okres próbny, kiedy się zaczął, kiedy kończy i czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów.

Nowe funkcje w aplikacji

Przypomnijmy, że o niedawna mObywatel umożliwia wyrażenie zgody na paszport dla dziecka przez drugiego rodzica lub opiekuna. Wszystko to z telefonu, bez wydruków i wizyty w urzędzie.

Nowe usługi są dostępne dla użytkowników, którzy potwierdzili swoją tożsamość dowolnym dokumentem, jak mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka. Wymagane jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego i skrzynki do e-Doręczeń.

W mObywatelu można nie tylko złożyć wniosek o paszport, ale też sprawdzić, czy dokument paszportowy jest gotowy do odbioru. Użytkownik zrobi to w usłudze Odbiór paszportu, wpisując numer wniosku.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. Należy na tym etapie wskazać, którego dziecka dotyczy wniosek. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem.

W aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię. Paszport dla dziecka – zgoda drugiego rodzica w mObywatelu.

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