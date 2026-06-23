"To dopiero początek". Wkrótce kolejne funkcjonalności w mObywatelu
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Opinie

"To dopiero początek". Wkrótce kolejne funkcjonalności w mObywatelu

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Logo aplikacji mObywatel, zdjęcie ilustracyjne
Logo aplikacji mObywatel, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Leszek Szymański
We wtorek rząd przyjął rozporządzenie o zakresie danych w aplikacji mObywatel. Nowe przepisy umożliwią m.in. złożenie elektronicznego podpisu pod listą poparcia dla kandydata na wybrane stanowiska polityczne.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że przyjęte przez rząd rozporządzenie umożliwi rozszerzenie mObywatela o szereg nowych funkcji. Najważniejszą zmianą ma być możliwość złożenia podpisu pod listą poparcia dla kandydatów w określonych wyborach np. prezydenckich.

W aplikacji znajdą się również dyplomy ukończenia studiów czy poświadczenia prawa do wykonywania zawodu np. dla geodetów czy ratowników. Dodany zostanie moduł "Firma", w którym przedsiębiorcy sprawdzą informacje o pełnomocnikach i prokurentach oraz wygodnie zarządzą pełnomocnictwami. Rozszerzony zostanie również zakres danych dostępnych w księgach wieczystych.

Kierowcy sprawdzą również, czy obowiązuje ich okres próbny, kiedy się zaczął, kiedy kończy i czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów.

Nowe funkcje w aplikacji

Przypomnijmy, że o niedawna mObywatel umożliwia wyrażenie zgody na paszport dla dziecka przez drugiego rodzica lub opiekuna. Wszystko to z telefonu, bez wydruków i wizyty w urzędzie.

Nowe usługi są dostępne dla użytkowników, którzy potwierdzili swoją tożsamość dowolnym dokumentem, jak mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka. Wymagane jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego i skrzynki do e-Doręczeń.

W mObywatelu można nie tylko złożyć wniosek o paszport, ale też sprawdzić, czy dokument paszportowy jest gotowy do odbioru. Użytkownik zrobi to w usłudze Odbiór paszportu, wpisując numer wniosku.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. Należy na tym etapie wskazać, którego dziecka dotyczy wniosek. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem.

W aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię. Paszport dla dziecka – zgoda drugiego rodzica w mObywatelu.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: X
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