Agnieszka Radwańska wystąpi w popularnym tanecznym show

– Taniec pozytywnie się kojarzy i ma wiele wspólnego z tenisem – podkreślała Radwańska.

– Jeśli do czegoś się zobowiązuję, to robię to na 100 procent. Jeśli będzie trzeba, będziemy do późnych godzin nocnych ćwiczyć na sali, żeby było jak najlepiej – zapowiedziała.

Koniec kariery

Prawie dwa miesiące temu najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska poinformowała o zakończeniu swojej kariery. Powodem jej decyzji było pogarszające się zdrowie Polki.

"Pragnę podzielić się z Wami jedną z moich najważniejszych życiowych decyzji. W dniu dzisiejszym, po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji" – napisała Radwańska.