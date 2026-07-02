Afera w Szpitalu Południowym. Czarne chmury zbierają się nad szefem NFZ

Według gazety, odwołania szefa NFZ domaga się Lewica, zarzucając kierownictwu Funduszu brak skutecznej kontroli nad funkcjonowaniem placówek medycznych.

Krytyczne uwagi wobec zarządzania systemem ochrony zdrowia miał zgłaszać na posiedzeniu rządu m.in. wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Pensje w NFZ. Ile zarabia prezes Nowak?

"Fakt" opublikował również dane dotyczące wynagrodzeń w NFZ. Z informacji dziennika wynika, że przeciętna miesięczna pensja prezesa Funduszu w 2025 r. wyniosła 33,3 tys. zł brutto, co daje ponad 400 tys. zł rocznie.

Gazeta podała, że drugi rok z rzędu Filip Nowak nie otrzymał nagrody rocznej. W poprzednich latach premie dla prezesa sięgały 75 tys. zł oraz 48 tys. zł.

Jak czytamy w artykule, średnie wynagrodzenie w NFZ wynosi obecnie ok. 11 tys. zł brutto miesięcznie, przy czym w centrali Funduszu jest wyraźnie wyższe niż w oddziałach wojewódzkich. Plan zatrudnienia na 2025 r. zakłada ponad 6 tys. etatów.

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za podział środków ze składki zdrowotnej. Budżet NFZ na 2026 r. wynosi 233 mld zł.





Afera w Szpitalu Południowym. O tym mówi cała Polska

O nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie od kilku tygodni mówi cała Polska. Sprawa wywołała dyskusję wokół funkcjonowania służby zdrowia w całym kraju.

Afera wybuchła po tym, jak wyszło na jaw, że szpitalnym SOR-em kierował powiązany z KO radny Dawid Kacprzyk, choć nie miał do tego uprawnień. W oświadczeniu majątkowym podał, że w 2025 r. zarobił ponad 1,6 mln zł, świadcząc usługi medyczne. Pieniądze brał także za dyżury, na których go nie było.

Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, lekarz zwrócił szpitalowi 500 tys. zł, ale ten odesłał mu pieniądze. Zrezygnował też z mandatu radnego warszawskiej dzielnicy Ursus.





Kacprzyk pod ostrzałem. Ciężkie oskarżenia byłego ordynatora

Kacprzyka obciążył inny lekarz, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym dr Emil Jędrzejewski, który w poniedziałek (29 czerwca) przez cały dzień składał zeznania w prokuraturze. Wcześniej w rozmowie z Kanałem Zero zasugerował, że błędy popełnione przez Kacprzyka skutkowały śmiercią pacjentów.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba poinformował po przesłuchaniu Jędrzejewskiego, że chirurg odpowiedział na wszystkie pytania, a protokół z jego zeznań liczy 29 stron.





Biznes pogrzebowy w prosektorium

Portal Zero.pl ujawnił we wtorek (30 czerwca), że szef prosektorium w Szpitalu Południowym Artur Habowski prowadził tam biznes pogrzebowy – promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji. Jakby tego było mało, drastyczne zdjęcia zwłok publikował na Instagramie.

W środę (1 lipca) Onet napisał, że w Szpitalu Południowym dochodziło do nielegalnego handlu ciałami zmarłych. Według portalu, szef prosektorium pobierał opłaty m.in. za zgodę na wydanie ciała, balsamację czy "polecenie" rodzinie zakładu pogrzebowego.





Przepłacony wniosek o dotację z KPO

Inny wątek afery w Szpitalu Południowym to opisane przez "Gazetę Wyborczą" przepłacone zlecenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Usługa kosztowała placówkę aż 725 tys. zł, podczas gdy inne szpitale płaciły ok. 30 tys. zł.

Wynagrodzenie firmie Deloitte, która zdobyła kontrakt, wypłacono z dotacji KPO. Była pracownica szpitala i sygnalistka, która poinformowała o sprawie dziennikarzy, powiedziała w rozmowie z "GW", że placówka zapłaciła Deloitte ponad 20 razy więcej niż wynosiła stawka rynkowa.

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