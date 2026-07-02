Ostry zgrzyt przed wyborami w Krakowie. Kandydatka KO zapowiada pozew

"W związku z ostatnimi publikacjami w mediach społecznościowych autorstwa Pani Aleksandry Owcy, zawierającymi nieprawdziwe oraz niesprawdzone informacje dotyczące mojej pracy jako Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Kraków, oświadczam, że wypowiedzi te naruszają moje dobra osobiste, w szczególności moją cześć, dobre imię i reputację jako osoby pełniącej mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej" – oświadczyła za pośrednictwem platformy X Monika Piątkowska.

"W przekazywanych przez Panią Aleksandrę Owcę treściach pojawiają się sugestie przypisujące mi odpowiedzialność za decyzje, na które nie miałam wpływu. (...) Tego rodzaju narracja, oparta na fałszywych i niezweryfikowanych treściach, prowadzi do utrwalenia w opinii publicznej nieprawdziwego obrazu mojej działalności" – stwierdziła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.

"W związku z powyższym podjęłam kroki prawne w celu ochrony mojego dobrego imienia, w szczególności zmierzające do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych poprzez szerzenie dezinformacji oraz do usunięcia skutków tych naruszeń. Sprzeciwiam się wszelkim formom naruszania moich dóbr osobistych oraz podważania zaufania społecznego przy użyciu fałszywych przekazów. Nawołuję do zaprzestania krzywdzącej dezinformacji przeciwników politycznych, a w szczególności Panią Aleksandrę Owce" – napisała.

Piątkowska kontra Owca. Poszło o baseny

O co poszło? Podczas spotkania z mediami Aleksandra Owca, kandydatka partii Razem w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie, odniosła się do zapowiedzi Moniki Piątkowskiej dotyczących budowy nowych basenów. – Monika Piątkowska była u prezydenta Majchrowskiego dyrektorką do spraw strategii i rozwoju. W tym czasie zamknęła się Polfa, zamknęła się Wisła, zamknęła się Krakowianka. Nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy wierzyć w zapowiedzi ludzi, którzy spędzili dekady zwijając to miasto – powiedziała.

– Uwaga! Pamiętajcie, nie wolno mówić, że Monika Piątkowska w latach 2003-2012 była dyrektorką Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Dzisiaj rano Monika Piątkowska zapowiedziała, że pozwie mnie za to, że przypomniałam opinii publicznej o tym, jakie stanowisko zajmowała w magistracie w czasach, kiedy w Krakowie zamykały się otwarte baseny – mówiła na nagraniu udostępnionym na platformie X Owca.

– Pani senator, bardzo łatwo jest obiecywać przed kampanią gruszki na wierzbie, ale Krakowianki i Krakowianie pamiętają politykę ostatnich ponad 20 lat i proszę nie odbierać sobie sprawczości – dodała.

Czytaj też:

Kandydat PSL dostał prawie 95 proc. głosów. "Takie wyniki nie biorą się z przypadku"