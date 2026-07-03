Noworodek i troje dorosłych nie żyją. Makabryczne odkrycie pod Krakowem

Jak poinformowały służby, zgłoszenie wpłynęło w piątek (3 lipca) po godzinie 15:00. Straż pożarna została wezwana do siłowego otwarcia mieszkania przy ul. Niepodległości w Skawinie (woj. małopolskie).

Po wejściu do środka ujawniono ciała dwóch kobiet, mężczyzny oraz dziecka. Według nieoficjalnych ustaleń mediów, ofiarami są młode małżeństwo, ich ośmiodniowa córka oraz matka kobiety.

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Rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły przekazał, że strażacy i policjanci podjęli decyzję o wejściu siłowym po tym, gdy nie było kontaktu z mieszkańcami lokalu. Na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.

Mundurowych wezwał mężczyzna i przekazał, że pomimo wielokrotnych prób kontaktu nie może dostać się do mieszkania swojej córki i zięcia, którym przed ośmioma dniami urodziło się dziecko. Była tam też babcia noworodka, która pomagała rodzicom w opiece.

Służby na razie nie podają informacji o możliwych przyczynach śmierci ani przebiegu zdarzenia. Śledztwo jest w toku.

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