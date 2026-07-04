Polska oddała Ukrainie kluczowe pociski? "W tajemnicy przed Sejmem", "Gigantyczny skandal"

O sprawie pisze coraz więcej internautów. Paweł Sokala z portalu 1Star wskazuje, że PAC-3MSE to "pociski pieruńsko drogie, których mamy mało i których dostawy po wojnie w Zatoce zaliczają obsuwy czasowe".

Jego zdaniem możliwe jest także, że Polska odstąpiła również Ukraińcom miejsce w kolejce po sloty produkcyjne tych pocisków.

"Wczoraj MON i MSZ na konferencji prasowej deklarowali, że mają wiedzę o dyskutowanych na Kremlu scenariuszach ataku na Polskę. To wystarczający powód, by poinformować Ukraińców o zmianie priorytetów rządu RP" – dodaje.

Sprawę komentuje wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który wskazuje, że – jeżeli te doniesienia się potwierdzą – to będzie to oznaczało, że kluczowa broń na wyposażeniu polskiej armii została oddana obcemu państwu bez wiedzy samych parlamentarzystów.

"Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w mediach, a który do dziś nie jest ukończony. To jedyne pociski, którymi dysponowała/dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, zagrażające Polsce i rozmieszczone w obwodzie królewieckim" – podkreśla poseł Konfederacji.

Błaszczak: Gigantyczny skandal

Sprawę komentuje również był szef MON Mariusz Błaszczak z PiS. Jego zdaniem mamy do czynienia potencjalnie z "gigantycznym skandalem".

"Jeżeli rząd rzeczywiście zdecydował się przekazać je za granicę w sytuacji, gdy sam ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami i zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, brzmi to jak działanie całkowicie sprzeczne z podstawowym obowiązkiem władz czyli zapewnieniem bezpieczeństwa własnym obywatelom" – napisał.

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