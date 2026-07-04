Włamał się na wojskową uczelnię. Przebywał w Polsce nielegalnie

"Sąd, na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez policjantów, zastosował wobec obywatela Kolumbii zatrzymanego na terenie Akademii Sztuki Wojennej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" – przekazała w sobotę (4 lipca) za pośrednictwem platformy X Komenda Stołeczna Policji.

Kolumbijczyk usłyszał zarzut z art. 279 par. 1 Kodeksu karnego, który mówi: "Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".

Wybił szybę i wtargnął do Akademii Sztuki Wojennej

Do zdarzenia doszło w piątek (3 lipca) około godz. 5:20 rano na terenie Akademii Sztuki Wojennej przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 w Warszawie. Według wstępnych ustaleń śledczych, sprawca, po wybiciu szyby, dostał się do budynku, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne. Został ujęty przez pracowników ochrony, a następnie przekazany funkcjonariuszom policji.

"Funkcjonariusze wykonali na miejscu oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu, a następnie wystąpienie przez prokuratora do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił ten wniosek. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna przebywa nielegalnie na terenie naszego kraju" – podkreśliła stołeczna policja w najnowszym komunikacie.

Sytuację opisała Żandarmeria Wojskowa. "Jak ustalono, obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji" – relacjonował rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

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