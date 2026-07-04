Tusk chwali inwestycję. Obajtek: Cieszę się, że podoba się Panu nasza farma

Premier Donald Tusk, minister energii Miłosz Motyka, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz prezes Orlenu Ireneusz Fąfara odwiedzili w sobotę (4 lipca) farmę Kleczew Solar & Wind. To jedna z największych instalacji odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej i największa farma fotowoltaiczna w portfolio Grupy Orlen.

Szef rządu przekonywał, że tego typu inwestycje "pozwalają nam wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń, a więc produkować czystą energię". Podkreślił, że rozwój odnawialnych źródeł energii wynika z racjonalnych przesłanek, a nie z ideologii.

Obajtek przypomniał, kto rozpoczął inwestycję

– Jesteśmy na farmie. I nie, nie jest to "Farma Bagiego". To jest największa w Polsce i w tej części Europy farma fotowoltaiczna i wiatrowa. To jest – wyobraźcie sobie – prawie pół miliona paneli fotowoltaicznych, plus wieże, co powoduje, że farma może zabezpieczyć prąd dla 100 tysięcy gospodarstw domowych, niezależnie od pogody – powiedział premier na nagraniu udostępnionym na platformie X.

– Ta farma pozwala też chronić klimat i chronić nas przed emisjami CO2. Żeby uzyskać taki efekt, jaki mamy dzięki tej farmie, trzeba by posadzić 20 milionów drzew. Robi wrażenie, co? – dodał.

"Cieszę się, że podoba się Panu nasza farma. Zabrakło w nagraniu, że umowa została podpisana w 2023 roku przez Energę Wytwarzanie z Grupy Orlen – więc tu dodaję tę jakże istotną informację. Dodam też, że Orlen zlecił audyty znajomym kancelariom i że sprawa tej farmy trafiła do prokuratury" – zareagował były prezes Orlenu, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek.

"Witaj, Donaldzie... w kolejnej inwestycji rozpoczętej i sfinansowanej za czasów Zjednoczonej Prawicy! Gdyby nie nasze rządy mógłbyś się pochwalić co najwyżej tym rysunkiem pieska..." – skomentował były premier Mateusz Morawiecki.

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