Orlen rozpoczął sprzedaż nowego paliwa na Słowacji. Na razie to pilotaż

"Rozszerzenie sprzedaży HVO100 na Słowację to kolejny, konsekwentny krok w budowie regionalnej oferty paliw niskoemisyjnych Orlenu. Po uruchomieniu sprzedaży w Niemczech oraz rozwoju dostępności tego paliwa w Czechach i Austrii wprowadzamy je również na rynek słowacki, rozpoczynając od pilotażu w Bratysławie. Chcemy w praktyce zweryfikować potencjał popytu, potrzeby klientów i gotowość operacyjną sieci do dalszego skalowania tego rozwiązania. HVO100 jest przykładem paliwa, które może wspierać ograniczanie emisji w transporcie bez konieczności zmian po stronie użytkowników pojazdów z silnikiem Diesla. To ważny element naszej strategii: rozwijać nowoczesną, konkurencyjną ofertę paliwową i jednocześnie odpowiadać na wyzwania transformacji energetycznej" – wskazał wiceprezes ds. consumer & products Marek Balawejder.

Pilotaż uruchomiono na stacji Orlenu w Bratysławie. Z paliwa mogą korzystać kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych. HVO100 może być stosowane w większości nowoczesnych silników wysokoprężnych, przez co stanowi alternatywę dla tradycyjnego oleju napędowego – bez konieczności modyfikacji infrastruktury tankowania czy istotnych zmian po stronie użytkownika.

Działalność Orlenu na Słowacji

Paliwo jest wytwarzane z surowców odnawialnych, takich jak zużyte oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce oraz odpady z przemysłu spożywczego. W procesie uwodornienia powstaje paliwo o wysokiej jakości i stabilnych parametrach, porównywalnych do konwencjonalnego diesla. W zależności od zastosowanych surowców i całego cyklu produkcji jego wykorzystanie może wiązać się z niższą emisją gazów cieplarnianych.

Obecnie paliwo HVO100 dostępne jest na wybranych stacjach Orlen w Austrii, Niemczech i Czechach. Uruchomienie sprzedaży na Słowacji zwiększa jego dostępność w regionie. Orlen jest obecny na rynku słowackim od 2019 roku – pod jego marką funkcjonują 102 stacje paliw. Poza podstawową działalnością sieć rozwija ofertę usług pozapaliwowych, w tym koncept gastronomiczny Stop Cafe i rozwiązania convenience, a także inwestuje w modernizację infrastruktury, obejmującą m.in. instalacje fotowoltaiczne, systemy odzysku ciepła oraz ładowarki do pojazdów elektrycznych.

Czytaj też:

PGE, Orlen, Enea i Tauron mają brać udział w odbudowie Ukrainy