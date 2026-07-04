Trzecia Japonia w Gdańsku
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Opinie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Trzecia Japonia w Gdańsku

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Ulica Długa w Gdańsku jest jedną z najważniejszych i najpiękniejszych ulic w mieście
Ulica Długa w Gdańsku jest jedną z najważniejszych i najpiękniejszych ulic w mieście Źródło: PAP / Jerzy Ochoński
SPODE ŁBA Ciekawy dokument podpisali podczas gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy prezesi polskich spółek energetycznych.

Był to list intencyjny, w którym zgodzili się oni skoordynować działania dotyczące odbudowy Ukrainy na wypadek, gdyby ktoś ich o takie działania poprosił. Pod dokumentem nie podpisali się bowiem żadni przedstawiciele władz ukraińskich. Uważać go więc trzeba za przejaw optymizmu, wiary i wyobraźni. Ten właśnie aspekt sprawy podkreślił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. „Nie wyobrażam sobie, żeby polskie spółki nie brały udziału w odbudowie Ukrainy” – oświadczył minister.

Nie mniejszą wyobraźnią wykazał się w Gdańsku szef Banku Światowego, Hindus Ajay Banga. Jak ogłosił prezes Banga, na swoją odbudowę Ukraina potrzebować będzie, w ciągu dekady, 580 mld dol. Lwia część tych środków przyjść musi z sektora prywatnego.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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