"Umówiliśmy się". Tomczyk zdradza, co Polska dostałaby za pociski oddane Ukrainie

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, poinformował w poniedziałek, że łączne przekazane Ukrainie donacje wyniosły około 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość ta wyniosła 1 mld 550 mln złotych.

Rząd przekazał Ukrainie pociski PAC-3 do systemu Patriot

Obecny rząd przekazał m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.

Pociski PAC-3 MSE to jedne z najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a następnie ataku USA i Izraela na Iran oraz intensywnego zużycia tego typu rakiet, pozostają one towarem deficytowym. Są przy tym bardzo drogie – jedna sztuka pocisku PAC-3 MSE kosztuje kilka milionów dolarów.

Szef MON tłumaczył, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie gen. Alexusa Grynkewicha po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników.

– Przekazana liczba stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko Sztabu Generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Co Polska otrzymałaby w zamian? Tomczyk wyjaśnia

Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział w poniedziałek wieczorem w TVN24, że Polska przekazała Ukrainie "kilka" pocisków do systemu Patriot.

Podkreślił, że proces przekazania Ukrainie PAC-3 MSE odbył się w pełnym porozumieniu z USA i sekretarzem generalnym Sojuszu.

– Umówiliśmy się też z sekretarzem generalnym NATO i ze stroną amerykańską, że przekazanie tych kilku rakiet łączy się z czymś jeszcze – że gdyby Polska była zagrożona, to dostalibyśmy 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia – poinformował wiceszef MON.

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