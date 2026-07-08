PKP Intercity ostrzega. "Mogą wystąpić utrudnienia"

Komunikat pojawił się w mediach społecznościowych przewoźnika. "W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów" – wskazało PKP Intercity.

Jak zaznaczono, silne zjawiska atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia infrastruktury kolejowej, m.in. w wyniku powalenia drzew lub gałęzi na tory i sieć trakcyjną. W takich sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa, ruch pociągów może zostać czasowo wstrzymany lub prowadzony z ograniczeniami, co może wpłynąć na czas przejazdu.

"Bezpieczeństwo naszych pasażerów jest dla nas priorytetem. Jeśli wystąpią utrudnienia, będziemy na bieżąco informować o sytuacji i podejmować działania, aby jak najszybciej przywrócić ruch pociągów" – zapewnił przewoźnik. "Przed podróżą i w jej trakcie zachęcamy do śledzenia komunikatów na stacjach, w pociągach oraz na intercity.pl" – dodano.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty

Z prognoz IMGW wynika, że w środę (8 lipca) w części kraju pojawią się burze i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców wybranych powiatów w województwie warmińsko-mazurskim (braniewski, elbląski, Elbląg). "Uwaga! Dziś (08.07) prognozowany bardzo silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – czytamy.

Zalecono, aby: usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii (wiatr może uszkodzić linie energetyczne); uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

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