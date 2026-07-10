Nie żyje Maja Gadowska. Łatwogang spełnił jej marzenie

Fundacja Cancer Fighters przekazała tragiczną wiadomość. Zmarła 13-letnia Maja Gadowska, która przez ostatnie lata walczyła z nowotworem. Dziewczynka zdobyła ogromne wsparcie internautów dzięki prowadzonej zbiórce oraz wyjątkowej piosence nagranej wspólnie z twórcą internetowym Łatwogangiem.

Nie żyje Maja Gadowska. Łatwogang zdążył spełnić jej marzenie

"Majeczko… dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" – napisali przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters 10 lipca.

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Problemy zdrowotne Mai zaczęły się pod koniec 2023 roku. Początkowo skarżyła się na ból ręki, który nie wskazywał na tak poważną chorobę. Dopiero szczegółowa diagnostyka wykazała osteosarcomę – złośliwy nowotwór kości. Dziewczynka rozpoczęła intensywne leczenie. Przeszła chemioterapię oraz kilka skomplikowanych operacji, w tym wszczepienie endoprotezy lewej ręki. W kolejnych miesiącach lekarze wykryli przerzuty do płuc i łopatki, co wymusiło dalsze zabiegi oraz zmianę sposobu leczenia.

13-latka marzyła o nagraniu własnej piosenki. To marzenie pomógł jej spełnić Łatwogang, czyli Piotr Hancke. Internetowy twórca zaprosił Maję do wspólnego projektu muzycznego, dzięki któremu mogła stanąć przed mikrofonem i nagrać swój pierwszy utwór.

Piosenka zatytułowana "Wszystkie Marzenia" ukazała się 12 czerwca 2026 roku. Maja wystąpiła w niej pod pseudonimem Majko i współtworzyła tekst. W teledysku pojawili się także przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters, a nagranie szybko zaczęło zdobywać popularność w internecie. W rozmowie z Radiem ESKA dziewczynka przyznała, że udział w projekcie był dla niej wyjątkowym przeżyciem. Nagranie miało nie tylko spełnić jej marzenie, ale również zwrócić uwagę na sytuację dzieci leczonych onkologicznie.