Listy do redakcji "Do Rzeczy"

Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile.
Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].
„Orzeł wylądował”, Jerzy Karwelis, „DRz” nr 24/2026
To w kontekście odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Ponoć „temat Orderu Orła Białego jest już tak spalony prestiżowo”, że w konkluzji Autor proponuje likwidację instytucji Orderu Orła Białego, a w jego miejsce „stworzenie nowego, czystego formatu nagradzania – uwaga! wyłącznie Polaków – innym odznaczeniem”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.