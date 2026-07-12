Listy do redakcji "Do Rzeczy"
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Listy do redakcji "Do Rzeczy"

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Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Joanna Kosinska
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„Orzeł wylądował”, Jerzy Karwelis, „DRz” nr 24/2026

To w kontekście odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Ponoć „temat Orderu Orła Białego jest już tak spalony prestiżowo”, że w konkluzji Autor proponuje likwidację instytucji Orderu Orła Białego, a w jego miejsce „stworzenie nowego, czystego formatu nagradzania – uwaga! wyłącznie Polaków – innym odznaczeniem”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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