Zjeść ciastko i mieć ciastko

NOTATNIK MALKONTENTA Jedną z najbardziej uderzających cech wyborcy ery cyfrowo-memowej jest zerwanie ciągłości myślenia.
Ludzie w większości przestali rozumować linearnie, od przyczyny do skutku. Ich rozumowanie ma postać pojedynczych klocków, które nie składają się w całość.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.