Zjeść ciastko i mieć ciastko
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  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Zjeść ciastko i mieć ciastko

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Blok mieszkalny, zdjęcie ilustracyjne
Blok mieszkalny, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
NOTATNIK MALKONTENTA Jedną z najbardziej uderzających cech wyborcy ery cyfrowo-memowej jest zerwanie ciągłości myślenia.

Ludzie w większości przestali rozumować linearnie, od przyczyny do skutku. Ich rozumowanie ma postać pojedynczych klocków, które nie składają się w całość.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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