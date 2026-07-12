Jaecoo 8 Super Hybrid

Nie jest to ani Bentley, ani Aston Martin.
A jednak dzięki dopracowanemu wzornictwu najnowszy flagowy model ze stajni Jaecoo na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie auta klasy premium. Futurystyczny, masywny grill, nowoczesne tylne światła LED i ładnie zarysowana linia nadwozia sprawiają, że gdybym jako prezes miał obok Jaecoo 8 stanąć dużo droższym mercedesem, to byłoby mi nieco wstyd.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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