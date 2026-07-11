"Każda królowa musi mieć swój zamek". Magda Gessler rusza z nowym biznesem

Restauratorka Magda Gessler prowadzi w Warszawie cztery autorskie restauracje, w tym jedną cukiernię. Najbardziej znana jest "U Fukiera" na Rynku Starego Miasta. Gwiazda ma też lokal w Łodzi. Od wielu lat Gessler prowadzi popularny show w stacji TVN "Kuchenne rewolucje".

Celebrytka właśnie poinformowała, że już niedługo na mapie Polski pojawi się jej kolejna restauracja, tym razem nad Jeziorem Czorsztyńskim, położonym w Kluszkowcach w województwie małopolskim.

"Zamek królowej"

– Każda księżniczka i każda królowa musi mieć swój zamek. Kocham góry, a Podhale niezwyczajnie, a to miejsce zaskoczyło mnie intensywnym szmaragdem swojej wody, swojego Jeziora Czorsztyńskiego, widokiem na oba zamki, zielenią i nieprawdopodobnie dobrą energią – mówiła Magda Gessler na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W swoim wpisie wskazuje: "Nie buduję restauracji. Buduję miejsce spotkań. Miejsce rozmów. Smaków. Śmiechu. Wzruszeń. Zapachu chleba, masła i ziół. Widoku, który koi bardziej niż tysiąc słów. Jezioro Czorsztyńskie od dawna szeptało mi tę historię. Teraz przyszedł czas, by ją opowiedzieć… na talerzu. Do zobaczenia już wkrótce!".

W najnowszym rankingu "100 Najcenniejszych Kobiecych Marek Osobistych 2026" magazynu "Forbes Women" Magda Gessler zajęła 10. miejsce. Jak powiedziała w komentarzu do zestawienia, nie buduje swojego wizerunku według strategii marketingowej, lecz stawia na autentyczność, szczerość i konsekwencję, a swoją rozpoznawalność wykorzystuje m.in. do wspierania restauratorów i promowania polskiej gastronomii.

W poprzedniej edycji zestawienia, obejmującej analizę za 2025 rok, Magda Gessler również znalazła się w TOP 10 – także zajęła 10. miejsce, a wartość jej marki osobistej oszacowano na 238 mln zł.

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