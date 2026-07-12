Ilu lekarzy zarabia 100 tys. miesięcznie? Dziennikarz ujawnia dane

Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie ponownie zwróciła uwagę na wysokość wynagrodzeń lekarzy, które w pojedynczych przypadkach sięgają nawet kilku milionów złotych rocznie. Okazuje się jednak, że państwo nie dysponuje pełnym obrazem tych zarobków – takich danych nie posiadają ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Fundusz Zdrowia, ani Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Najszerszy dostępny zbiór informacji opublikował Onet. Obejmuje on umowy zawarte przez lekarzy z publicznymi placówkami ochrony zdrowia. Autor publikacji Andrzej Stankiewicz zaznacza jednak, że również te dane nie są kompletne. Lekarze pracujący jednocześnie w kilku szpitalach są bowiem wykazywani osobno przy każdej umowie, bez zsumowania osiąganych przez nich dochodów.

Ile zarabiają lekarze w Polsce?

Największą grupę wśród lekarzy specjalistów zatrudnionych na etacie stanowią osoby otrzymujące od 15 do 20 tys. zł brutto miesięcznie. Jest ich 4842, co odpowiada ponad 23 proc. wszystkich etatowych specjalistów. Kolejne 18 proc. zarabia od 20 do 25 tys. zł, a niemal 14 proc. mieści się w przedziale 25–30 tys. zł. W efekcie ponad połowa lekarzy specjalistów pracujących na etacie osiąga wynagrodzenie od 15 do 30 tys. zł brutto miesięcznie – czytamy na Onecie.

Wśród lekarzy zatrudnionych na kontraktach najczęściej spotykane są zarobki na poziomie 10–15 tys. zł brutto miesięcznie – taki dochód osiąga ponad 10 tys. osób, czyli około 20 proc. tej grupy. Następne 15 proc. otrzymuje od 15 do 20 tys. zł, prawie 13 proc. zarabia 20–25 tys. zł, a 10 proc. – od 25 do 30 tys. zł brutto. Łącznie około 60 proc. lekarzy kontraktowych zarabia mniej niż 30 tys. zł miesięcznie.

Najwyższe wynagrodzenia

To jednak kontrakty znacznie częściej pozwalają osiągać najwyższe dochody. Ponad 50 tys. zł brutto miesięcznie otrzymuje około 7,5 tys. lekarzy pracujących w tej formie, podczas gdy na etatach taki poziom wynagrodzenia osiąga 1409 osób.

Najwyższe zarobki także dotyczą przede wszystkim lekarzy pracujących na kontraktach. Co najmniej 100 tys. zł brutto miesięcznie otrzymuje 625 specjalistów (około 1,2 proc. tej grupy). Dla porównania, wśród lekarzy zatrudnionych na etacie taki dochód osiąga 49 osób, czyli około 0,2 proc. Z kolei wynagrodzenie w przedziale 80–100 tys. zł brutto pobiera blisko tysiąc lekarzy kontraktowych oraz niespełna 150 etatowych – donosi Onet.

Czytaj też:

Lekarz wywołał burzę wpisem o zarobkach. "Niech wyjeżdża z Polski", "Szantaż?"