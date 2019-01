Magdalena Adamowicz wystartuje w wyborach do PE? "Ludzi z taką postawą będziemy szukać"

Rozmowę na ten tamt wywołała sama Adamowicz. "Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, ale dziś nie czuję takiej siły. Polityka jest taka brutalna" – powiedziała kobieta w rozmowie z portalem Onet.

Co na ten temat sądzą politycy z Pomorza? – Jest w środowisku taka dyskusja, że potrzebujemy na naszych listach takich osób, które będą nam pomagać w walce z nienawiścią, które będą to gwarantowały swoją postawą. Bez takich ludzi to będzie trudne zadanie. Mamy też posłów, którzy nie przebierają w słowach. Chcielibyśmy mieć na listach takich ludzi, którzy swoją postawą zagwarantują, że będą faktycznie walczyć z nienawiścią. Oczywiście taką osobą jest pani Magdalena Adamowicz. Chcielibyśmy również, by te idee, które zawsze głosił Paweł Adamowicz i które były bliskie Platformie, były kontynuowane – wskazuje w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PO z Gdańska Jerzy Borowczak.

Z kolei pytany o możliwy start żony Pawła Adamowicza z list Platformy wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz mówi: – To byłaby ciekawa propozycja.

Poseł Agnieszka Pomaska zapewnia, że w PO nie ma jeszcze żadnych rozmów o listach do PE.