Stanowski nie wytrzymał. "To pani jest odpowiedzialna"

W miejskim autobusie w Bielsku-Białej dorosły mężczyzna zwyzywał dziewczynkę, która pochodzi z Ukrainy. Do bulwersującego zdarzenia doszło w niedzielę, 12 lipca. Nagranie z incydentu błyskawicznie rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. – Ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Znam cię, ku**a. Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie – mówił mężczyzna. – Nie, teraz mieszkam w Polsce – odpowiedziała dziewczynka. – Nie pyskuj. Nie pyskuj, bo nie jesteś, ku**a, stąd – kontynuował agresor. – A po co pan na mnie krzyczy? – pytało dziecko. – Zawołaj se mamusię, następną. Co, myślisz, że nie wiem? Robicie, co chcecie. Co robisz? Co robisz teraz? – krzyczał mężczyzna. – Czy może pan mnie nie dotykać? – zareagowała druga z dziewczyn. Sprawca nazwał ją "ukraińską ku**ą". – Wypier****j z mojego kraju, ku**a. Wypier****j z tego kraju – wrzeszczał.

Głos na temat zdarzenia zabrała w programie Onet Rano wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat.

Biejat uderza w Stanowskiego. Poszło o Ukraińców w Polsce

– To jest dla mnie oczywiste. One się biorą z nagonki na Ukraińców rozpętywanej, przede wszystkim, przez prawicowych polityków i przez tych influencerów, ale również publicystów, takich jak Krzysztof Stanowski, którzy daje platformę takim poglądom i zachowaniom – oceniła polityk.

– Dzisiaj, jak słyszę, jak ci ludzie, Krzysztof Bosak, mówią, piszą tweety, że oczywiście każde dziecko powinno się czuć w Polsce bezpiecznie, to uważam, że jest to po prostu obrzydliwe – dodała Biejat. – Krzysztof Bosak od miesięcy, razem ze swoimi kolegami z Konfederacji, rozkręca antyukraińską histerię. Od miesięcy wskazuje jednego kozła ofiarnego wszystkich problemów Polaków i zachęca wprost do tego, żeby Ukraińców szykanować – podkreśliła

Szef Kanału Zero odpowiada: Nasłuchał się polityków Lewicy i zbzikował

Obok tych słów nie mógł przejść obojętnie Krzysztof Stanowski.

"Pani @MagdaBiejat, ja słyszałem, że człowiek z Bielska-Białej nie oglądał Kanału Zero (który wcale nie jest antyukraiński, raczej zarzucano nam odwrotne sympatie), tylko nasłuchał się polityków Lewicy i zbzikował. To Pani jest osobiście odpowiedzialna za jego wariactwo" – napisał na X szef Kanału Zero.

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