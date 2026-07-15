Znana dziennikarka twarzą nowej telewizji. Dodatkowa rola

W sobotę 4 lipca nadawanie rozpoczął nowy kanał informacyjno-publicystyczny Newsmax Polska. Wśród twarzy stacji znaleźli się m.in. Marta Kosik, Jacek Cholewiński, Oliver Pochwat, Agnieszka Piechurska, Adrian Kowarzyk, Jaśmina Nowak, Krzysztof Puternicki, Urszula Rzepczak, Stanisław Jegliński, Karol Gac oraz Maciej Chudkiewicz. Szefem projektu jest Producent Wykonawczy Newsmax Polska Wojciech Surmacz.

Urszula Rzepczak z nową rolą w Newsmax Polska

Jak dowiedziały się Wirtualne Media, Urszula Rzepczak została korespondentką Newsmax Polska we Włoszech. Wciąż będzie ją też można zobaczyć jako prowadzącą programy publicystyczne i informacyjne stacji.

– W niedzielę i poniedziałek w telewizji Newsmax Polska, w "Dzienniku", ukazały się moje pierwsze relacje z Włoch jako korespondentki telewizji. Swoją pracę jako prezenter, gospodarz programu informacyjnego "Dziennik" i programu publicystycznego "Stanowisko" łączę z pracą korespondenta – przekazała dziennikarka.

Jak zauważają Wirtualnemedia.pl, programy informacyjne i publicystyczne Newsmax Polska są realizowane w Polsce.

Kim jest Urszula Rzepczak?

W kwietniu 2023 roku media obiegła informacja, że Urszula Rzepczak przestanie być korespondentką Polsatu w Rzymie. Niedługo później dziennikarka rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej, gdzie na włoskiej placówce zastąpiła, odsuniętą od obowiązków w styczniu, Magdalenę Wolińską-Riedi. W czerwcu 2024 roku poinformowano o zakończeniu współpracy TVP z Rzepczak. "Telewizja Polska i Urszula Rzepczak zawarli porozumienie o rozwiązaniu współpracy" – przekazał wówczas serwisowi Wirtualnemedia.pl dział komunikacji korporacyjnej TVP. Rzepczak była też współpracowniczką Polskiego Radia w stolicy Włoch. W czerwcu rozgłośnia zakończyła tę współpracę.

Dziennikarka wcześniej pracowała jako włoska reporterka TVP w latach 2005-2014. Później tę samą rolę pełniła w Telewizji Polsat, z którą związana była również w latach 1996-2005. Prowadziła wtedy "Informacje" i "Biznes Informacje" oraz "Wydarzenia". Była też m.in. autorką programu o tematyce międzynarodowej "Świat w obiektywie" i kierowała działem zagranicznym programów informacyjnych.

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